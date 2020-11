Xiaomin Redmi Note on ollut iso hitti

Redmi on ilmoittanut Redmi Note -sarjan matkapuhelinten maailmanlaajuisen myynnin ylittäneen 140 miljoonaa kappaletta. Redmi Note 8 -mallista tuli maailman toiseksi myydyin puhelin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla ja myydyin matkapuhelinmalli Kiinassa tutkimusyhtiö Omdian tietojen mukaan.

Redmi Note julkistettiin maaliskuussa 2014, jonka jälkeen Redmi Note -sarjan puhelimia on tullut markkinoille useita eri malleja. Vuonna 2019 Redmi Note 7 -puhelinta myytiin yli 10 miljoonaa kappaletta 4 kuukaudessa ja Note 8 -puhelinta yli 8 miljoonaa kappaletta vain 3 kuukaudessa.

Note 8 on yksi Xiaomin omistaman Redmi-brändin menestyneimmistä malleista. Laitetta on myyty globaalisti jo yli 40 miljoonaa kappaletta. Note 9 on jatkanut edeltäjiensä aloittamaa menestystä, ja Xiaomi laajentaa Note 9 -mallistoa pian uusilla puhelinmalleilla.

Redmi-faneja hemmotellaan pian uusilla Redmi Note 9 -puhelinmalleilla.