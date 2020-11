DMASS: Puolijohteiden jakelukauppa hidastuu edelleen

Koronapandemian ote eurooppalaisista komponenttien jakelijoista ei ota hellittääkseen. Toisella neljänneksellä markkinat kutistuivat 20,7 prosenttia ja heinä-syyskuussa 12,1 prosenttia lisää. Tämä vuosi on jo jakelijoille menetettyä aikaa.

DMASS-järjestön mukaan jakelijat myivät kolmannella neljänneksellä puolijohteita 1,85 miljardilla eurolla. Suurimmalla markkina-alueella Saksassa puolijohteita myytiin 534 miljoonalla eurolla, mikä on 13,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Italia kutistui 16,7 prosentilla 141 miljoonaan euroon ja Ranska 16,9 prosentilla 109 miljoonaan euroon. Iso-Britanniassa lasku tuli 27,4 prosenttia, Itä-Euroopassa 11,8 prosenttia. Pohjoismaissa jakelijoiden puolijohdekakku kutistui neljänneksellä eli 24 prosentilla. Myynti jäi 139 miljoonaan euroon.

DMASS:n puheenjohtajan Georg Steinbergerin mukaan luvuista on kuitenkin vaikea nähdä, mihin suuntaan markkina on nyt menossa. – 12,1 prosentin lasku ei näytä niin huonolta, sillä myynti kasvoi toisen neljänneksen luvuista. On vielä vaikeampaa ennustaa, mitä tapahtuu viimeisellä vuosineljänneksellä ja vuonna 2021.

Eri tuotesektoreista eniten romahti kolmannella neljänneksellä muistien (-21,7% eli 154 miljoonaa euroa), ohjelmoitavan logiikan (-20,3% eli 107 miljoonaa euroa ja erillispuolijohteiden (-13,9% eli 94 miljoonaa euroa) myynti.