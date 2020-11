Avoimesta 5G:stä tuli poliittinen ase

Open RAN on 5G-verkkojen arkkitehtuuri, jossa radio- ja kantataajuusosat erotetaan toisistaan rakenteeksi, jossa radio-, keskus- ja jakeluyksiköt voidaan liittää toisiinsa avointen liitäntöjen välityksellä. Hienon konseptin suosio kasvaa nyt nopeasti, mutta samalla siitä ollaan tekemässä politiikanteon välinettä.

Tämä käy selvimmin ilmi Yhdysvaltojen hallinnon 750 miljoonan dollarin tukipaketista O-RAN-ratkaisujen kehittämiseen. Laiksi laaditun säännöstön ensisijainen tarkoitus on pitää Huawei poissa Yhdysvaltain 5G-markkinoilta.

Toinen tavoite uudessa tietoliikennelaissa (”Utilizing Strategic Allied Telecommunications Act of 2020”) on suosia amerikkalaisia yrityksiä kehittämään omia 5G-ratkaisuja ja näin pysymään mukana teknologisessa kisassa, jossa kiinalaiset (Huawei) ja eurooppalaiset (Nokia ja Ericsson) ovat pidemmällä.

USA:sa on muodostettu erillinen Open RAN Policy Coalition -ryhmä, joka lobbaa O-RANin autuutta eri toimijoille valtioita myöten. Ryhmässä ei ole mukana yhtään kiinalaista jäsentä, vaikka kiinalaisyritykset ovat jäseninä O-RAN-standardeista vastaavassa Open RAN Alliancessa.

Näyttää siltä, että amerikkalaiset eivät halua täyttää Huawein kokoista aukkoa 5G-markkinoilla pohjoismaisella raudalla, vaan suosivat omia kansallisia etujaan. Tämä voidaan nähdä protektionismiksi. Se ei koskaan johda edullisempiin hintoihin tai parempaan tehokkuuteen. Sen sijaan protektionismi uhkaa aidosti globaalin standardin muodostumista.

Kolmesta suuresta tukiasemavalmistajasta Nokia on rummuttanut eniten O-RANin puolesta. Yhtiö myös mielellään viittaa japanilaiseen operaattoritulokkaaseen eli Rakuteniin omana O-RAN-referenssinä. 5G-verkossa Rakuten luottaa kuitenkin enemmän japanilaisen NEC:n radioihin ja amerikkalaisen Altiostarin ohjelmistoihin.

Altiostar on tyyppiesimerkki yrityksestä, jonka toimintaa USA:n hallinnon uusi tietoliikennelaki yrittää tukea. Samalla listalla on muitakin isoja jenkkiyrityksiä, kuten AT&T, Juniper, Verizon, Cisco ja VMware. Näillä on valtavat resurssit kehittää ratkaisuja, joilla virtualisoitu 5G-verkko saadaan toimimaan pilvessä.

Nokian ja Ericssonin kannalta kysymys kuuluu, jääkö niiden rooliksi antennien toimittaminen uusiin avoimiin, virtualisoituihin verkkoihin. Ja kun muutkin alkavat osata antennien kehityksen, jääkö enää mitään?