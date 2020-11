Yli puolet Telian myymistä 5G-malleja

5G yleistyy nyt nopeaa vauhtia. Telia kertoo, että viime viikolla rikottiin tärkeä rajapyykki, kun ensimmäistä kertaa yli puolet operaattorin myymistä laitteita oli 5G-malleja.

Telian laiteliiketoiminnan johtaja Jussi Vuorisen mukaan 5G-puhelinten suosio on yllättänyt operaattorin. - Tekniikka kehittyy koko ajan. Samalla on hyvä muistaa, että 5G-puhelimella voi hyödyntää kaikkia 4G-verkon ominaisuuksia. Sekin on tarpeen, sillä vaikka 5G-verkko rakentuu vauhdilla, niin kestää vielä vuosia, ennen kuin se kattaa koko maan, Vuorinen korostaa.

Edullisimpien 5G-puhelinten hinnat ovat pudonneet jo alle 300 euroon. Uusia malleja vyöryy markkinoille jatkuvasti, ja Vuorinen arvelee, että 5G-puhelinten osuus myydyistä kännyköistä kasvaa edelleen vauhdikkaasti.

Vaikka edulliset mallit ovat vauhdittaneet 5G-puhelinten kauppaa, käy myös IPhonen uutuusmallin ja Samsung S20:n kauppa vilkkaasti.

5G-yhteyksien ulottuvilla asuu jo lähes kaksi miljoonaa suomalaista. Telian oma verkko on noussut jo 44 paikkakunnalle, ja rakentaminen jatkuu Vuorisen mukaan kiivaana.