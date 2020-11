Nokia Säätiön palkinto kvanttilaskennan tutkimuksesta

Nokia Säätiö on myöntänyt vuoden 2020 tunnustuspalkinnon kvanttilaskennan kehitystyöstä Aalto-yliopiston ja VTT:n professorille Mikko Möttöselle. Säätiö antaa tunnustuksen uraauurtavasta ja pitkäjänteisestä perusfysiikan tutkimustyöstä siihen osallistuneille lahjakkaille ihmisille ja heidän saavutuksilleen.

Viimeaikaiset innovaatiot ovat luoneet pohjaa kvanttilaskentaa hyödyntävien kaupallisten sovellusten kehittämiselle. Kvanttilaskenta on yksi ICT-alueen merkittävimmistä nousevista tutkimusalueista ja sen odotetaan mullistavan perusteellisesti sähköisen viestinnän ja laskennan rakenteita.

Möttönen palkittiin Nokia Säätiön vuosittaisessa palkinnonjakotilaisuudessa tänä iltana. Möttönen on Aalto-yliopiston ja VTT:n professori kvanttiteknologian alalla ja yksi kvanttitietokoneita rakentavan IQM-yrityksen perustajista.

Vuonna 1980 syntynyt ja vuonna 2005 tohtoriksi valmistunut Möttönen on yksi maailman johtavista kvantti-informaation tutkijoista ja Aalto-yliopiston Kvanttilaskennan ja -laitteiden tutkimusryhmän johtaja. Hän on julkaissut yli 120 tieteellistä artikkelia, mukaan lukien neljä artikkelia merkittävissä tiedelehdissä Nature ja Science. Tutkimustyössään hän on keskittynyt suprajohtavien sähköpiirien käyttöön kvanttiteknologiassa ja erityisesti kvanttitietokoneissa.

Möttönen on vaikuttanut merkittävästi myös koulutukseen tällä alueella. Hän toimii muun muassa Aallon kansainvälisen tekniikan ohjelman johtajana ja sen kvanttiteknologian pääaineen vastuuprofessorina. Möttönen on edistänyt suomalaisen tieteen ja informaatioteknologian alan kehitystä myös luottamustehtävissään, muun muassa Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan jäsenenä.

- On ollut mahtavaa nähdä, kuinka outona ja harvinaisena pidetystä kvanttimekaniikasta on vuosien saatossa tullut arkipäiväinen asia, jonka teollista hyödyntämistä valmistellaan ympäri maailmaa. En malta odottaa, mitä tästä vielä tulee varsinkin Suomessa, jonne meille on vuosikymmenten saatossa syntynyt ainutlaatuinen ekosysteemi, Möttönen sanoi.

Nokia Säätiö on jakanut yli 1800 apurahaa 25-vuotisen olemassaolonsa aikana. Vuonna 2020 Nokia Säätiö jakaa apurahoina ja tunnustuspalkintoina yhteensä yli 400 000 euroa.