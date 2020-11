Ruotsalainen tekniikkamessujen järjestäjä konkurssiin

Koronapandemia jatkuvine messujen peruuntumisineen on ollut kova isku monelle messujärjestäjälle. Tällä hetkellä moni järjestäjä käy eloonjäämissotaa ja odottaa rokotetta ja paluuta normaaliin. Ruotsalainen Bra Mässor ei selviytynyt.

Bra Mässor on järjestänyt viime vuosina esimerkiksi elektroniikan SEE-tapahtuman (Scandinavian Electronics Event) ja sulautetun tekniikan ECS-tapahtuman (Embedded Conference Scandinavia). Kaikkiaan messuja on ollut hieman toistakymmentä eri sektoreilla, joita Bra Mässor on järjestänyt Kistassa Tukholman pohjoispuolella.

Nyt yhtiö kertoo lyhyessä tiedotteessaan hakeutuneensa konkurssiin. Suunniteltuja messuja se ei tule järjestämään.

Elektroniikan ammattimessujen osalta tilanne on nyt Ruotsissa täysin levällään. SEE ja ECS hakevat uusia järjestäjiä. Bra Mässornan suunnittelemien messujen osalta ikävää on, että osallistumisensa jo maksaneet saattavat menettää rahansa konkurssissa.

Vuosi 2020 jää historiaan monella tapaa, mutta myös fyysisten messujen peruuntumisena. Tällä hetkellä messuja järjestetään vain Aasiassa, ennen kaikkea Kiinassa, jossa pandemia on pääosin jo ohi. Euroopan osalta paluu normaaliin kestänee pitkälle ensi vuoteen.

Kuva: Bra Mässor, ECF 2018