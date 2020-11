Kovimmat lataavat satoja gigaja mobiilidataa kuukaudessa

Alle 3-kymppiset ovat ylivoimaisesti kovimpia mobiilidatan käyttäjiä. DNA:n tilastojen mukaan he käyttävät mobiilidataa keskimäärin yli 30 gigatavua kuukaudessa. Todelliset heavyuserit lataavat kännykkäverkon yli useita satoja gigoja kuukaudessa, sanoo DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen.

- Vertailu paljastaa, että milleniaalit, joista usein puhutaan homogeenisenä ryhmänä, ovat datankäytön suhteen itse asiassa hyvinkin epäyhtenäinen joukko. Meidätkin yllätti tieto siitä, kuinka paljon datan määrässä on eroa nuorimman ikäryhmän ja sitä vanhempien välillä”, Väisänen sanoo.

Keskiverto alle kolmekymppinen aikuinen käytti yli 91 gigatavua dataa liittymällään elo-lokakuussa, kertoo DNA:n datavertailu. Tämä ikäryhmä, josta iso osa kuuluu milleniaaleihin tai heitä seuranneeseen Z-sukupolveen, on syntynyt maailmaan, jossa elektroniikka ja digitaaliset palvelut ovat levinneet keskeiseksi osaksi arkea.

30–39-vuotias DNA:n asiakas kulutti samalla otantajaksolla keskimäärin 49 gigatavua. 50–59-vuotias, joka tavanomaisimmin edustaa alle kolmekymppisen aikuisen vanhempien ikäluokkaa, käytti DNA:n tilaston mukaan elo-lokakuussa noin 31 gigatavua – eli noin kolmasosan siitä mitä 18–29-vuotias.

Verrattuna edellisvuoden vastaavaan kolmen kuukauden ajanjaksoon, käytetyn datan määrä nuorilla aikuisilla on lisääntynyt yli kymmenellä gigatavulla per ikäryhmän keskivertoasiakas. Kasvua datan kulutuksessa on vuoden aikana myös vanhemmissa ikäryhmissä, mutta kasvuvauhti on sitä hitaampaa mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse.

Suurin yksittäinen datan käyttötarkoitus nuorilla aikuisilla on videosisällöt, joihin alle kolmekymppinen aikuinen kulutti kolmen kuukauden aikana keskimäärin 39 gigatavua, eli 43 prosenttia käyttämästään kokonaisdatamäärästä. Videoihin ovat tykästyneet suhteellisesti eniten kuitenkin 40–49-vuotiaat, sillä heidän datankulutuksestaan jopa 46 prosenttia koostuu videosisällöistä. Vielä edellisvuonna vastaava prosenttiosuus heillä oli 37.

Jos käytössä on 50 megabitin liittymä, gigatavun lataaminen verkon yli kestää kolme minuuttia. Toisaalta Netflix-elokuva kuluttaa mobiilidataa noin gigatavun verran ja HD-versiona kolme gigatavua. Peruskäyttäjä ei siis montaa elokuvaa liittymänsä läpi lataa. Osa nuorista siis roikkuu verkossa kaiken aikaa.