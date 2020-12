Miljardi ihmistä 5G-verkon ulottuvilla vuoden lopussa

Tämän vuoden lopulla 5G-verkkojen ulottuvilla elää jo miljardi ihmistä. Vuoden lopulla 5G-tilaajia on jo 220 miljoonaa, arvioi Ericsson uudessa Mobility Report -raportissaan. Kiinassa näistä on 80 prosenttia eli 175 miljoonaa.

Ericssonin kotimaassa Ruotsissa 5G-käyttäjiä ei ole. Syksyllä Ruotsissa piti käydä huutokauppa 5G:n midband-taajuuksista, mutta nyt prosessi on juuttunut hallinto-oikeuteen, jossa pohditaan, oliko maan televiranomaisilla oikeus sulkea Huawein laitteita käyttävät operaattorit huutokaupan ulkopuolelle.

Ruotsin takapajuisuudesta huolimatta 5G yleistyy nyt nopeaa vauhtia. Ericsson ennustaa, että vuoden 2026 loppuun mennessä 5G-tlaajien määrä kasvaa 3,5 miljardiin. Kaikesta mobiilidatasta yli puolet liikkuu tuolloin jo 5G-verkossa.

Ericsson on nostanut vuoden 2020 lopun arvionsa maailmanlaajuisista 5G-liittymistä 220 miljoonaan, kun palveluntarjoajat jatkavat verkkojensa rakentamista. Kasvu johtuu suurelta osin nopeasta käyttöönotosta Kiinassa, jossa vuoden lopulla 11 prosenttia matkapuhelinliittymistä on 5G-liittymiä.

Pohjois-Amerikassa 5G-liittymien osuus kaikista liittymistä on tämän vuoden lopulla neljä prosenttia. Euroopassa osuus on alhaisin eli vain yksi sadasta liittymistä on 5G-verkkoon. Ruotsissa prosentti on pyöreä nolla.

