Amazonin pilvipomo: johtaminen on paljon tekniikkaa tärkeämpää

Amazon Web Services on pilvipalvelujen kiistaton ykkönen. Sen hallussa on jo 45 prosenttia pilvipalvelujen markkinoista. Eilen käynnistyneen re:invent-kehittäjätapahtuman avauksessa pääjohtaja Andy Jassy kuitenkin korosti, että asema on tullut johtamisella.

Tämä kuulostaa tietenkin erikoiselta, kun kyse on teknologiayrityksen johtajasta. Jassy kuitenkin perusteli näkemyksensä vankasti. Mikäli toiminta perustuu tekniikan kehittämiseen, yrityksen on vaikea säilyttää asemansa. Esimerkiksi vuoden 2000 Fortune 500 -listan yrityksistä puolet on vaihtunut.

Ennen kaikkea yrityksen pitää Jassyn mukaan jatkuvasti keksiä itsensä uudelleen. Tämän innovoinnin pitää olla keskeinen osa yrityksen kulttuuria, ei vain jotain, joka otetaan käyttöön, kun menee huonosti.

Jassyn mukaan jatkuva itsensä uudistaminen vaatii useita asioita. Johtajilla pitää olla halua kehittää uutta. Kun markkinat ovat menossa johonkin suuntaan, sitä vastaan ei kannata taistella. – Et voi tapella painovoimaa vastaan, Jassy muistutti.

Esimerkiksi tästä Jassy nosti Netflixin. Jos yritys olisi pitänyt kiinni DVD-postivuokraamisesta eikä tajunnut suoratoiston merkitystä, sen taru olisi jäänyt lyhyeksi.

Tärkeää on myös, että yritys pyrkii ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia. Tekniikan kehittäminen tekniikan itsensä kannalta johtaa vain siihen, että yritys unohtaa asiakkaansa. Uuden keksimisessä pitää myös olla nopea, välttää turvaa monimutkaisuutta ja hyödyntää teknologia-alustaa, joka sisältää laajan valikoiman erilaisia työkaluja.

Kuvaus sopii tietenkin hyvin AWS:een itseensä. Tällä hetkellä AWS on jo viidenneksi suurin it-yritys maailmassa. Jassyn mukaan yhtiön 46 miljardin dollarin liikevaihdosta huolimatta pilvipalvelujen markkinat ovat vasta käynnistymässä. – Vain neljä prosenttia it-investoinneista laitetaan pilvipalveluihin, hän muistutti.