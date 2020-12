Check Point Software varoittaa, että lukuisat Android-sovellukset ovat edelleen haavoittuvia Google-sovelluskaupan core-kirjastossa olleelle haavoittuvuudelle. Jopa satojen miljoonien käyttäjien Android-laitteet ovat edelleen vaarassa tulla kaapatuksi.

Markettien pakettipisteissä on jo näkynyt uusia OmaPosti-kioskeja. Niiden ohjelmistoista vastaa keskeisiltä osin sulautettujen laitteiden kehitykseen erikoistunut Etteplan.

Koko EU:n dronelennättämisen yhtenäistävä asetus tulee voimaan vuoden viimeisenä päivänä. Asetus tuo paljon muutoksia suomalaiskäyttäjille, esimerkiksi velvollisuuden rekisteröityä vaikka olisikin vain harrastaja.

Qualcomm jatkoi Snapdragon Tech Summitissa uuden 888-lippulaivansa esittelyä. Tarkempien teknisten tietojen perusteella selviää, että kyse on ensimmäisestä sovellusprosessorista, jossa hyödynnetään Arm:n tehokkainta Cortex-X1-ydintä. Eniten puhuttavat kuitenkin alustan kameraominaisuudet.

Sveitsiläisen Lemon B-liitinsarja tarjoaa modulaarisen, ergonomisen, lujatekoisen ja luotettavan moninapaisen pyöreän liittimen. Se on tarkoitettu käyttökohteisiin, joissa tarvitaan nopeaa ja luotettavaa Push-Pull-lukitusta.

Norjalaiset tuottavat eniten SER-jätettä kotitaloutta kohti, peräti 57 kiloa vuodessa. Globaalien elektroniikkajätetilastojen mukaan kovin paljon kehuttavaa ei ole meissä suomalaisissakaan. Jokaisesta taloudesta kertyy joka vuosi 41,6 kiloa elektroniikkajätettä.

Standardointijärjestö JEDEC julkisti DRAM-muistien DDR5-määritykset heinäkuussa 2020. Moni valmistaja on jo esitellyt tulevien muistien protoja, mutta nyt tiedetään, milloin viimeistään uusi DRAM-tekniikka tulee markkinoille. Syksyllä 2021.

Nokian ja Telefónican uudessa tutkimuksessa todettiin, että 5G-verkot ovat jopa 90 prosenttia energiatehokkaampia liikenneyksikköä kohden kuin vanhat 4G-verkot. Kolmen kuukauden ajan tehty tutkimus keskittyi Telefónican verkkojen tukiasemien eli RAN-osien energiankulutukseen.

Amazon Web Services on pilvipalvelujen kiistaton ykkönen. Sen hallussa on jo 45 prosenttia pilvipalvelujen markkinoista. Eilen käynnistyneen re:invent-kehittäjätapahtuman avauksessa pääjohtaja Andy Jassy kuitenkin korosti, että asema on tullut johtamisella.

Amazon Web Services aloitti eilen kolme viikkoa kestävän re:Invent-kehittäjätapahtumansa. Virtuaalisen konferenssin alla AWS esitteli laajennuksen, jonka avulla MacOS-koodia voidaan ajaa natiivisti yhtiön E2C-pilvipalvelussa.