GNSS-järjestelmät eli satelliittipaikannus on yhä tärkeämpi osa jatkuvasti käyttämiämme sovelluksia. Satelliittisignaalien tarkkuus kuitenkin heikkenee kaupungeissa. Selvästi parempaan tarkkuuteen päästään englantilaisen Focal Point Positioningin ohjelmistoilla.

Nokia vetää Euroopan komission vuodenvaihteessa alkavaa 2,5-vuotista Hexa-X-projektia. Hankkeessa kehitetään langattomien verkkojen seuraavaa sukupolvea. 6G-verkoissa on tarkoitus esimerkiksi päästä useiden satojen gigabittien tai jopa muutaman terabitin datayhteyksiin.

Suurin osa eli peräti 83 prosenttia yrityksistä odottaa, että se joutuu kybermurron kohteeksi seuraavien 12 kuukauden aikana. Tämä selviää Trend Micron Cyber Risk Index (CRI) -raportista.

TIM eli entinen Telecom Italia, Ericsson ja Qualcomm ovat tehneet uuden maailmanennätyksen 5G-yhteyden pituudessa millimetritaajuuksilla. Demossa yhtiöiden laitteistolla yllettiin gigabitin datanopeuteen 6,5 kilometrin päähän.

Texasin yliopistossa Austinissa on kehitetty maailman pienin muisti. Kaksi vuotta sitten tutkijat kehittivät maailman ohuimman muistin. Nyt samaa ideaa on viety pidemmälle ja tuloksena on Nature Nanotechnology -lehdessä esitelty yhden neliönanometrin kokoinen muisti.

Kalifornialainen Empower Semiconductor on esitellyt uuden kondensaattorien tekniikan, joka ominaisuuksiltaan ylittää selvästi tämän hetken keraamiset ratkaisut. E-CAP mahdollistaa yhtiön mukaan markkinoiden tehokkaimmat, pienimmät ja konfiguroitavimmat kondensaattorit.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) on julkaissut välittömästi saataville kaikille avoimen kyberturvallisuuden verkkokurssin pilotin. Kurssi on avoinna joulukuun 17. päivään saakka.

Ruotsin 5G-verkkojen taajuushuutokauppa makaa tällä hetkellä hallinto-oikeudessa, kun maan televiranomainen PTS yrittää kumota Huawein oikeuttaa valittaa 5G-huutokaupan lupaehdoista. Huawein kansainvälisen verkkoturvallisuuden johtaja Mika Lauhde moittii keskustelun politisoitumista, jolloin faktat tai tekniikan lainalaisuudet on helppo unohtaa.

Nokia on julkistanut tämän vuoden Bell Labs Prize -palkinnon saajat. Ykköspalkinto ja sadantuhannen dollarin palkintopotti jaettiin Pennsylvanian yliopiston sähkö- ja systeemitekniikan laitoksen apulaisprofessori Firooz Aflatounille.

Etätöiden kasvava suosio ja merkitys vaatii käytännössä, että joka paikkaan pitää toteuttaa riittävät laajakaistayhteydet. Eduskunnassa käsiteltiin eilen hallituksen esitystä laajakaistarakentamisen tueksi. Täysistunto osoitti hyvin, kuinka hankalaa keskustelu on.