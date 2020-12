DNA: Rovaniemellä käytetään selvästi eniten mobiilidataa

DNA on listannut keskivertokäyttäjien mobiilidatamääriä eri paikkakunnilla. Rovaniemi erottuu vertailussa selvästi, sillä rovaniemeläiset käyttävät mobiilidataa selvästi enemmän kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asuvat.

Rovaniemellä keskiverto DNA:n asiakas kulutti heinä–elokuussa yhteensä 62,6 gigatavua mobiilidataa, mikä on yli 60 prosenttia enemmän kuin 25 suurimman kaupungin vertailun hännille sijoittuneessa Salossa. Rovaniemellä keskivertoasiakkaan datamäärä on huomattavasti korkeampi kuin vertailussa kakkospaikalle sijoittuneella Vantaalla (50,8 Gt) tai kolmannelta sijalta löytyvässä Kokkolassa (50,6 Gt).

Pääkaupunkiseudulla Vantaa on DNA:n mobiilidatankäytön määrässä selvästi edellä Helsinkiä (46,1 Gt) ja Espoota (46,4 Gt). DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen arvioi, että yksi selittävä tekijä rovaniemeläisten kovalle datankäytölle on kaupungin alhainen väestötiheys.

- Rovaniemi on pinta-alallisesti valtava kaupunki, jonka alueella asuu vain noin 8 henkeä neliökilometriä kohden. Isommista kaupungeista siellä on selkeästi pienin väestötiheys. Harvaan asutuilla alueilla on matalampi kiinteän laajakaistan saatavuus ja sen myötä myös datankäyttö puhelimen kautta on yleisempää, Väisänen sanoo.

Suomen 25 suurimmasta kaupungista vähiten DNA:n kännykkäkohtaista mobiilidataa käytettiin Salossa (38,6 Gt), Lahdessa (39,8 Gt) ja Lohjalla (40,3 Gt) heinä–elokuun tilaston perusteella.

Rovaniemi pitää kärkipaikkaa siirretyn datan liittymäkohtaisessa määrässä niin videosisältöjen kuin myös sosiaalisen median kuluttamisessa. Suhteellisesti sosiaalisen median käyttö on kuitenkin suosituinta Jyväskylässä, jossa peräti 13,2 prosenttia DNA:n keskivertoasiakkaan käyttämästä kokonaisdatamäärästä koostuu some-kanavista.

Videoiden katselemiseen dataa käytetään suhteellisesti eniten Espoossa (47,9 %) ja Vantaalla (47,6 %), kun taas muissa Suomen suurkaupungeissa näistä lukemista jäädään selvästi. Esimerkiksi Helsingissä vain 43,7 %, Tampereella 43 % ja Turussa 43,8 % DNA:n keskivertoasiakkaan kuluttamasta kokonaisdatasta menee videoon.