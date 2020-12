Tukes varoittaa vaarallisista USB-latureista - taas

USB-latureista on löytynyt Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvonnassa vuodesta toiseen vakavia puutteita, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon vaaran. Puutteita on ollut etenkin verkkokaupoista ostetuissa tuotteissa. Tukesin tietoon on tullut myös laturien aiheuttamia tapaturmia.

Halvat verkkokaupat ovat iso ongelma laitteiden turvallisuuden kannalta. Ostettaessa halpoja tuotteita EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista valmistajaa on vaikea jäljittää ja vastuu tuotteen aiheuttamista vahingoista jää ostajalle.

Tukes on vuosina 2018-2020 testauttanut yhteensä 126 USB-laturia. Niistä 105 on ollut puutteellisia eli standardien vastaisia. Vakavia puutteita, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun tai palonvaaran, on ollut 28 laturissa. Eniten ongelmia on ollut EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista hankituissa USB-latureissa.

Useista verkkokaupoista ostetuista USB-latureista puuttuivat käyttöohjeet ja tiedot valmistajasta. Jälkikäteen tarkistettaessa tuotteiden saatavuutta, yksikään hankituista tuotteista ei ollut enää saatavilla.

USB-latureita markkinoidaan verkkokaupoissa usein monipuolisilla ominaisuuksilla, nopealla latauksella ja alkuperäistarvikkeita halvemmalla hinnoilla. Myynti-ilmoitusten lupaukset eivät useinkaan täyty, vaan tuotteet ovat usein osoittautuneet vaarallisiksi.

Kotimaisista verkkokaupoista ja kivijalkaliikkeistä löydetyille puutteellisille tuotteille Tukes on tehnyt myyntiä rajoittavia päätöksiä. Vaaralliset laturit on määrätty poistettavaksi markkinoilta ja osasta on tehty takaisinvetoja, eli velvoitettu maahantuojaa keräämään tuotteet pois kuluttajilta.

Viranomainen ei tarkasta sähkölaitteita ennakkoon, kuten usein luullaan. Sähkölaitteiden pakollinen ennakkotarkastus päättyi jo 25 vuotta sitten EU:n myötä. Tukes valvoo markkinoilla olevia tuotteita riskiperusteisesti. Vastuu tuotteiden turvallisuudesta on valmistajalla, maahantuojalla ja jakelijalla.

Tukesin toimivalta ei ulotu ulkomaiden verkkokauppoihin. Tukes ei voi määrätä markkinoilta poistoja tai takaisinvetoja niiden vaarallisille tuotteille, vaan ainoastaan ilmoittaa puutteista verkkokauppa-alustalle. Tukes on informoinut ulkomaisia verkkokauppoja vaarallisista tuotteista mahdollisuuksien mukaan.

Tiedot vaarallisista latureista löytyvät Tukesin verkkosivuilta.