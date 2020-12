Lundmarkin Nokia keskittyy kriittisiin verkkoihin

Nokia kertoi tänään uudesta strategiastaan, joka astuu voimaan ensi vuoden alussa. Iltapäivällä pääjohtaja Pekka Lundmark tarkensi uusia suunnitelmia. – Muutoksesta tulee pitkä matka, ainakin kolmevuotinen ponnistus, Lundmark kertoi.

Nokian kivijalka on tähän asti ollut mobiiliverkoissa. Tässä on kyse noin 10 miljardin euron liiketoiminnasta, joten se säilyy tärkeässä asemassa. Lundmarkin strategiassa painopiste siirtyy kuitenkin kuluttajaverkoista ns. kriittisiin verkkoihin.

Tämä on iso muutos Nokian filosofiassa. Tähän asti Nokia on toimittanut operaattoreille laitteita, joilla ne voivat tuottaa tilaajilleen yhä nopeampia verkkoyhteyksiä. Karkeasti ilmaistuna Nokia on toimittanut yhä nopeampaa putkea kissavideoille.

Nyt näyttää siltä, että tämä vanha operaattorivetoinen liiketoiminta muuttuu ns. bulkiksi. Putkia myydään kyllä edelleen, mutta ei kovin kannattavasti. Esimerkiksi ensi vuonna Nokia myy tukiasemia nollakatteella. Osin tämä aiheutuu kovista hintapaineista Yhdysvaltain markkinoilla, mutta ei Lundmark näe, että vanha tukiasema muuttuu jatkossakaan miksikään rahasammoksi.

Mitä ne ”kriittiset verkot” sitten ovat? Lundmarkin mukaan kyse on operaattoriverkkojen ulkopuolella olevista ratkaisuista, joihin monet tulevat kriittiset toiminnot perustuvat. Tällaisia ovat esimerkiksi automatisoitu ajaminen, energiaverkot, verkkokaupankäynti erityisesti osakkeilla ja vaikkapa etäkirurgia.

- Nämä verkot laajenevat kaikkialle. Niitä operoivat yritykset, operaattorit ja näiden kumppanit, Lundmark sanoi.

Nokia haluaa yritysten ja organisaatioiden kumppaniksi, joka operoi näitä verkkoja. Usein kyse on teknisistä ratkaisuista, joiden operointiin yrityksillä ei riitä osaamista eikä resursseja.

Kriittisiä verkkoja ei enää myydä vanhojen mobiiliverkkojen tapaan kokonaisina, monoliittisina järjestelminä. – Ne rakennetaan parhaista tarjolla olevista komponenteista. Jotta pärjää tässä kisassa, täytyy olla teknologiajohtaja kriittisten verkkojen eri segmenteissä, Lundmark painotti.

Lundmark kertoi myös, että tammikuun alussa aloittavien uusien liiketoiminta-alueiden pitää pitkällä aikavälillä tuoda voittoa. Mikäli tämä ei onnistu, yhtiö arvioi näiden toimintojen tulevaisuutta. – Tämä matka käynnistyy kuitenkin vasta tammikuun alussa, Lundmark tarkensi.