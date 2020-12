Huawei aloittaa EMUI 11 -päivitykset

Huawei esitteli syksyllä uuden EMUI 11 -käyttöliittymän. Nyt yhtiö on julkaissut sen maailmanlaajuisen päivitysaikataulun. Prosessi alkaa jo joulukuun aikana uusimpiin lippulaivapuhelimiin. EMUI 11 on tärkeä käyttöliittymä Huaweille, koska pitkälti sama toiminnallisuus tuodaan ensi vuonna myös yhtiön ensimmäisiin omalla Harmony OS -käyttöjärjestelmällä varustettuihin älypuhelimiin.

Huaweilla on jo käynnissä Harmony OS -käyttöjärjestelmän beetaohjelma. Uutta käyttöjärjestelmää pääsee testaamaan, jos Huawei hyväksyy käyttäjän beetaohjelmaan.

Mitä EMUI 11 sitten tarjoaa? Ainakin uuden sukupolven Always-On Display (AOD) -tilan, jossa värivalikoimaa on mahdollista mukauttaa ja päävärien sijaan käyttäjät voivat vapaasti mukauttaa AOD-tilansa valitsemalla suosikkinsa laajasta väripaletista. Vaihtoehtoisesti käyttäjät voivat luoda mukautettuja värejä omista valokuvistaan, Huawei kertoo.

EMUI 11 -käyttöliittymän siirtymät ovat aiempaa sulavampia. Usean sovelluksen ajoa eri ikkunoissa on paranneltu. Käyttäjät voivat räätälöidä näytön näkymän omien mieltymystensä mukaan ja käyttää sovelluksia useissa kelluvissa ikkunoissa. Kelluvan ikkunan koko on täysin säädettävissä ja sitä voidaan siirtää vapaasti näytöllä käyttäjälle sopivaan kohtaan.

Huawei on myös parannellut älypuhelimen ja tietokoneen välistä Multi-screen Collaboration -toimintoa. Kun tietokone on yhdistettynä puhelimeen, voi näytölle avata samanaikaisesti jopa kolme eri älypuhelinsovellusta. Tämän parannellun multitasking-tuen avulla käyttäjät voivat esimerkiksi kirjoittaa muistutuksia Huawei Notepadiin samalla kun he seuraavat suoratoistopalvelua ja lähettävät tekstiviestejä.

Parannuksia on luvassa myös tietoturvaan. Jo nykyinen EMUI 10.1 tukee monia yksityisyysominaisuuksia, mutta CC EAL5+ -sertifioidulla TEE OS -mikroytimellä höystetty EMUI 11 takaa entistä turvallisemman ja yksityisemmän käyttökokemuksen. Tälle vankalle pohjalle on kehitetty esimerkiksi uudet Encrypted Memo -muistiot, jotka suojaavat henkilökohtaiset muistiinpanot salasanan tai biometrisen tunnisteen taakse. Myös esimerkiksi älypuhelimilla otettujen valokuvien metadata, kuten kuvan sijainti, kuvausajankohta ja kameran laitetiedot, on helposti poistettavissa. Tämä estää tietojen päätymisen vääriin käsiin.