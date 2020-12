Microsoft kehittää omia Arm-pohjaisia prosessoreista, kertoo uutispalvelu Bloomberg. Ohjelmistojätti haluaa omat prosessorinsa sekä pilvipalvelimiin että Surface-koneisiinsa.

Brittien oma viestintäviranomainen Ofcom on julkaissut vuosiraporttinsa, jossa esitellään esimerkiksi maan laajakaistatilannetta. Raportista käy myös ilmi, että kuluvana vuonna maan operaattorien tukiasemiin on hyökätty peräti 159 kertaa.

Huawei esitteli syksyllä uuden EMUI 11 -käyttöliittymän. Nyt yhtiö on julkaissut sen maailmanlaajuisen päivitysaikataulun. Prosessi alkaa jo joulukuun aikana uusimpiin lippulaivapuhelimiin. EMUI 11 on tärkeä käyttöliittymä Huaweille, koska pitkälti sama toiminnallisuus tuodaan ensi vuonna myös yhtiön ensimmäisiin omalla Harmony OS -käyttöjärjestelmällä varustettuihin älypuhelimiin.

Esineiden internet (IoT) leviää nopeasti taloihin, toimistorakennuksiin, lentokentille ja sairaaloihin. Langattomat valaistus-, lämmitys- ja turvajärjestelmät sekä uudet palvelut tarjoavat enemmän mukavuutta, tehokkaampia ja parempia rakennuspalveluita ja pienemmän virrankulutuksen. Anturien virransyötölle energiankeruu on houkutteleva vaihtoehto.

Kalliimman pään älypuhelimissa kisa on tällä hetkellä erittäin kovaa. Valmistajien mallit perustuvat uusimpaan ja tehokkaimpaan rautaan, joten väkisin laitteet muistuttavat toisiin. Sonyn Xperia 5 II 5G onnistuu kuitenkin erottumaan massasta.

Qualcomm esitteli viime viikolla uusimman lippulaivapiirinsä, joka löytyy ensi vuoden alkupuolella useamman uuden Android-huippupuhelimen sisuksista. Nyt yhtiö on esitellyt prosessorin testituloksia. Niiden perusteella kyse on tähän asti tehokkaimmasta Android-suorittimesta.

Elektroniikan komponentteja myyvä Mouser Electronics on lanseerannut uuden verkkosivuston, joka tarjoaa laajasti tietoa yhdestä käytetyimmistä IoT-verkkotekniikasta eli LoRaWAN-tekniikasta. Saitilla kerrotaan standardista ja sen ominaisuuksista, LoRan mahdollistamista sovelluksista sekä tuotteista.

Tietoturvayhtiö Check Point Software Technologies on julkaissut uuden tutkimuksensa tulokset, joista käyvät ilmi organisaatioiden tärkeimmät kyberturvallisuusprioriteetit ja haasteet vuoteen 2023 saakka. Yksi huolestuttava piirre haittaohjelmissa on: niiden käyttö ei enää vaadi suurta teknistä osaamista.

Ruotsin posti- ja televiranomainen PTS ilmoittaa, että maan 5G-huutokauppa alkaa tammikuun 17. päivä. Kun muutoksenhakutuomioistuin hylkäsi hallintotuomioistuimen aiemman päätöksen, jossa huutokaupan ehtoja pitää arvioida uudelleen, PTS käynnistää huutokaupan alkuperäisin ehdoin.

O-RAN tai Open-RAN on konsepti, jossa 5G-tukiaseman radio, kantataajuuslaskenta ja signaalin siirto irrotetaan toisistaan ja niiden välillä on avoin liitäntä. Matkapuhelinalaa seuraava konsulttitalo Strand Consulting väittää, että koko avoimen verkon idea on kiinalainen salajuoni.