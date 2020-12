9 taalan tietokone ja muut Kickstarterin suosituimmat tekniikkaprojektit

Siitä lähtien kun joukkorahoitusalusta Kickstarter aloitti toimintansa vuonna 2009, se on kerännyt yli 5,4 miljardia dollaria yli 190 000 aloittavalle tuotteelle ja projektille. Mutta mitkä tekniikkainnovaatiot ovat saaneet eniten tukijoita?

Ambreywear on listannut Kickstarterin historian rahoitetuimmat ja suosituimmat projektit. Ykkösenä listalla on opetussarja Reading Rainbow, jota on tukenut yli 105 tuhatta käyttäjää. Kakkoseksi on listattu magneettinen ZNAPS-liitin, joka suojaa mobiililaitteiden fyysistä liitintä. ZNAPSia tuki yli 70 tuhatta käyttäjää ja se on kerännyt Kickstarterista 2,2 miljoonan euron potin.

Kolmanneksi tuetuin tekniikkaprojekti on ”maailman ensimmäinen 9 dollarin tietokone” eli kuvassakin näkyvä CHIP-kortti. Lähes 40 tuhatta Kicktarter-tukijaa on tukenut projektia yli kahdella miljoonalla dollarilla.

Ambreywearin listalta näkyy, että eniten rahaa kerännyt Kickstarter-projekti on Pebble-älykello, josta ETN on aiemmin raportoinut. Pebblen kampanja on kerännyt joukkorahoituksella yli 20 miljoonaa dollaria.