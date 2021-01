Ensi viikolla järjestetään kulutuselektroniikan tärkein messu CES. Las Vegasin sijaan virtuaalisena, tottakai. Samsung esitteli jo tärkeimmät messuille esittelemänsä televisiouutuudet. Alkaneena vuonna yhtiö tuo markkinoille sekä miniledeihin perustuvat tv-mallinsa että ilman paristoja toimivan kaukosäätimen.

Ruotsin pitäisi vihdoin käynnistää 5G-taajuuksien huutokauppansa reilun viikon kuluttua eli 19. tammikuuta, mutta aivan kirkossa kuulutettu asia ei vieläkään ole. Huawei on nyt valittanut Ruotsin korkeimpaan hallinto-oikeuteen telenviranomaisen päätöksestä aloittaa huutokauppa niin, että Huawei on suljettu ulos verkoista.

Etteplan laajentaa toimintaansa Pohjoismaissa ja aloittaa toimintansa Tanskassa, ostamalla elektroniikkaan ja ohjelmistoihin erikoistuneen suunnittelu- ja tietotekniikkayhtiö TekPartnerin.

Tehonsyöttöjärjestelmien suunnittelijat ovat halukkaita ottamaan piikarbidiin perustuvat tehokytkimet käyttöön, mutta niiden toimittajilta vaaditaan paljon. On osoitettava SiC-tekniikan suorituskyky ja kestävyys, toimitettava kytkinmoduuleille riittävän alhaisen induktanssin omaavia kotelovaihtoehtoja sekä tarjottava kehittyneitä hilaohjaimia, joiden avulla voidaan suojata kohdejärjestelmää ja hienosäätää sen parametreja.

MEMS-mikrofonit ovat pian kymmenen vuoden ajan olleet perinteisiä kondensaattorimikrofoneja parempi vaihtoehto useimmissa sulautetuissa sovelluksissa. Nyt Infineon on esitellyt uusia tekniikoita, jotka parantavat MEMS-mikrofonien asemaa entisestään.

Viime vuosi on Suomessakin nimetty 5G-puhelinten läpimurtovuodeksi, mutta kyse on ollut pääsääntöisesti kalliimman pään lippulaivamalleista. Alkaneena vuonna 5G tulee osaksi myös edullisempia puhelimia.

Renesas on esitellyt maailman ensimmäisen yhden siurn ratkaisun, joka kykenee ottamaan langattomasti vastaan 60 watin lataustehon. P9418-piirillä voidaan toteuttaa tehotiheydeltään paras latausratkaisu kaikille laitteille älypuhelimista läppäreihin.

Siitä lähtien kun joukkorahoitusalusta Kickstarter aloitti toimintansa vuonna 2009, se on kerännyt yli 5,4 miljardia dollaria yli 190 000 aloittavalle tuotteelle ja projektille. Mutta mitkä tekniikkainnovaatiot ovat saaneet eniten tukijoita?

Hollantilainen rahoituslaitos Bankr on esitellyt ennusteen, jonka mukaan 5G-verkkojen peitto kasvaa lähivuodet 254 prosentin keskimääräistä vuosivauhtia. Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2025 mennessä 5G tavoittaa 4,14 miljardia ihmistä.

Tietotekniikassa on tapana aina välillä julistaa tekniikoita kuolleeksi. Näin on käynyt esimerkiksi kannettavalle tietokoneelle. Viime vuosina madonlukuja on luettu mekaanisille kiintolevyille. Nyt tämä loppu häämöttää, mutta syyllinen ei löydykään jatkuvasti halventuvista flash-piireistä.