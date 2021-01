Huomasitko? Samsungin uusimmassa yli 2 gigabitin wifi

Samsung julkisti viime viikolla uuden Galaxy S21 -perheen, joka herätti odotetusti huomiota ominaisuuksillaan, kuten Exynos 2100 -prosessorillaan. Laite on samalla ensimmäinen älypuhelin, joka tukee uusia 6 gigahertsin wifi-yhteyksiä.

Kyse on Wi-Fi Alliancen sertifioimasta Wi-Fi 6E -tekniikasta, joka mahdollistaa laajan taajuusalueen avulla erittäin nopeat, yli kahden gigabitin langattomat lähiverkkoyhteydet. Yhdysvalloissa FCC on jo hyväksynyt 6 gigahertsin alueen wifi-käyttöön ja samaa on Euroopan komissio luvannut Eurooppaan vielä tämän vuoden aikana.

Wi-Fi 6E toimii vain Samsungin GS21-mallien lippulaivassa eli Ultrassa. Siinä wifi-piirisarja tulee Broadcomilta. BCM4389 on näin ensimmäinen piirisarja, jolla Wi-Fi 6E tulee markkinoille kaupallisessa volyymituotteessa.

BCM4389-piirin avulla älypuhelimen wifi-käyttöön saadaan 1,2 gigahertsin verran uusia taajuuksia. Kaikkiaan seitsemän 160 megahertsin levyistä kanavaa. Laajan kaistan lisäksi uudessa wifissä ylletään optimioloissa parin millisekunnin viiveeseen.

Kaikkiaan BCM4389-piirisarjassa on yhteensä seitsemän wifi- ja bluetooth-radiota. Wifi-maksimidatanopeus on radioiden PHY-tasolla 2,63 gigabittiä sekunnissa. Signaalia moduloidaan 1024-QAM-tekniikalla ja käytössä on 5G-standardista tutut OFDMA- ja MU-MIMO-tekniikat.

Lisätietoja BCM4389-piiristä Broadcomin sivuilta.