Telenor avasi jo 3,5 gigahertsin verkon Ruotsissa – Huawein tukiasemilla

Telenor on yksi niistä operaattoreista, jotka onnistuivat huutamaan itselleen 100 megahertsin siivun 3,5 gigahertsin alueelta tiistain huutokaupassa. Yhtiön mobiiliverkkojen johtaja Andres Suazo hehkuttaa jo, miten se tarjoaa gigabitin yhteyksiä tilaajilleen uusilla taajuuksilla.

Telenorin päätös ottaa uudet taajuudet nopeasti käyttöön on kuitenkin ongelmallinen. Operaattorin LTE-verkko on rakennettu täysin Huawein tukiasemilla ja tuki uusille taajuuksille on tuotu juuri näihin tukiasemiin. Tukiasemat ovat siis PTS:n näkemyksen mukaan laittomia.

Suazon mukaan Telenor tarjoaa yli gigabitin mobiilinopeuksia kaikkiaan 37 eri alueella Ruotsissa. Kun operaattori – 5G-toimintaa pyörittää Tele2:n kanssa perustettu yhteisyritys Net4Mobility – rakentaa 3,5 gigahertsin tukiasemia uusilla alueille, se tehdään uusien laitetoimittajien eli Nokian ja Ericssonin kanssa.

PTS:n 5G-lupaehdot kuitenkin määräävät, että Huawein verkkolaitteet pitää poistaa myös vanhoista LTE-verkoista vuoden 2025 alkuun mennessä.

Telenor pystyi ottamaan 3,5 gigahertsin taajuusalueensa käyttöön päivittämällä tukiasemiensa ohjelmistot. Operaattorin päätös avata 3,5 gigahertsin yhteydet tilaajilleen herättää kuitenkin taatusti keskustelua Ruotsissa.