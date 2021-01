Loon on nimeltään vuonna 2012 käynnistetty Googlen emoyhtiö Alphabetin projekti, jossa tarkoitus oli viedä internet-yhteydet kevyillä ilmapalloaluksilla eri puolilla maailmaa. Hanketta varten perustettu yritys lakkautetaan tällä viikolla.

Rasbperry Pi yllätti monet viime viikolla esittelemällä ensimmäisen oman mikro-ohjaimen. Toinen suosittu kehittäjäkorttiyhteisö eli Arduino kertoi heti kehittävänsä omaa pienikokoista korttia uuden RP2040-ohjaimen ympärille.

Intelin Core-prosessorien 11. sukupolvi, joka tunnetaan koodinimellä Tiger Lake, on nyt saatavana COM-HPC-kortin A-koossa ja COM Express Compact -moduuleissa. Mitä uutta Tiger Lake tuo sulautettuihin sovelluksiin?

Tietotekniikkatukkuri Boston Distribution tuo myyntiin monipuolisen ja tehokkaan DJI Mavic 2 Enterprise Advanced -kuvauskopterin, joka on suunnattu vaativaan ammattilaiskäyttöön. Sen ominaisuuksiin kuuluvat tarkka videokamera, lämpökamera ja tehokas RTL-mittauslaite, jolla päästään paikannuksessa senttimetriluokan tarkkuuteen.

Xiaomi laajentaa edullisten 5G-puhelinten valikoimaa. Halpabrändi Redmin uusimman puhelimen eli Note 9T:n ennakkomyynti alkaa tänään Suomessa. Hintaa laitteella on 249 euroa. Kauppojen hyllyille uutuus ehtii 1. helmikuuta.

Tietoturvaratkaisuja analysoiva Comparitech on julkaissut tilaston siitä, mitä erilaisten henkilötietojen hankkiminen darkwebistä maksaa. Alimmillaan luottokortin saa ostettua 1,50 dollarilla eli reilulla eurolla. Täydet henkilötiedot saa haltuunsa alle kympillä.

Samsungin uusin lippulaivapuhelin eli Galaxy S21 Ultra on maailman ensimmäinen laite, joka ymmärtää uusia Wi-Fi 6E -yhteyksiä. Nyt NXP ilmoittaa ryhtyneensä näytetoimituksiin ensimmäisessä 6E-piirisarjassa.

Samsungilla on ollut kaksi premium-puhelinjaa, Galaxy S- sarja ja Note. Useiden Samsung-asiantuntijoiden mukaan Note-tuotelinjaa ollaan lopettamassa. Näin raportoi hollantilainen LetsGoDigital-sivusto. Note-sarjan loppua on huhuttu jo pidemmän aikaa. Samsung on itsekin valmistautunut tähän: esimerkiksi uusin Galaxy S21 Ultra -puhelin tukee Note-malleista tuttua S Pen -kynää.

Tietoturvayritys Trend Micro on esitellyt uuden suojausratkaisun konteille. Cloud One – Container Security -palvelu on suunniteltu helpottamaan konttien koonnin (build), käyttöönoton ja ajonaikaisen työnkulun turvallisuutta.

Huawei yrittää vakavasti kisata Windows-läppärien kovilla markkinoilla. Yhtiö on tuonut hyviä älypuhelimista tuttuja ominaisuuksia uusiin läppäreihinsä. Testin perusteella keskihintaluokan eli reilun tuhannen euron Matebook 14 venyy myös pelaamiseen.