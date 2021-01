Huawei kiistää huippupuhelimien myynnin

Uutistoimisto Reuters raportoi monien muiden tapaan, että Huawei kävisi alkuvaiheen neuvotteluja premium-luokan älypuhelimiensa eli P- ja Mate-sarjojen myymisestä. Huawei on kiistänyt väitteet jyrkästi kiinalaisille lehdille.

Reuters kertoi lokakuussa, että Huawei suunnitteli Honor-brändin myymistä. Tuolloinkin Huawei kiisti huhut, mutta marraskuussa ne osoittautuivat oikeaksi. Honor-omistajaksi tuli perustettu Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.

Honorista Huawei luopui suojellakseen suosittujen laitteiden elinmahdollisuuksia. Samat syyt ovat Reuterin uuden uutisen takana. Huawei ei saa valmistettua lippulaivapuhelimien Kirin-prosessoreita taiwanilaisen TSC:n linjoilla, eikä Qualcommilla tai Meditekillä ole oikeutta myydä prosessoreja sille.

Useilla valmistajilla on ollut lisenssi, jonka perusteella ne ovat voineet myydä puolijohteita Huaweille. Tällaisia ovat esimerkiksi Intel, jonka prosessoreja on myyty Huawein läppäreihin ja Qualcomm, joka on saanut myydä prosessoreja kännyköihin, kunhan niissä ei ole 5G-modeemia.

USA:n presidentti Donald Trump kumosi kaikki nämä viestit osana presidenttikautensa loppupuristusta, ja tällä hetkellä on epäselvää, miten Joe Bidenin hallinto suhtautuu kiinalaisyrityksiin. Mitään nopeaa ratkaisua Huawein akuutteihin ongelmiin ei ole luvassa.

Huawei on ilmoittanut investoivansa piirinvalmistuksen tutkimukseen ja kehittämiseen, mutta kestää vuosikausia ennen kuin se kykenisi valmistamaan moderneja Kirin-prosessoreja.

Eilen muuten uutisoitiin, että Honor on saanut luvan ostaa komponentteja amerikkalaisyrityksiltä, kuten Qualcommilla, Inteliltä, AMD:ltä ja Micronilta. Selvää on, että sama reitti olisi nopein tie pelastaa Huawein laadukkaat älypuhelimet.