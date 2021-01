FCC:tä vaaditaan korjaamaan RF-säteilyrajoja

Yhdysvalloissa käydään DC:n alueen valitusoikeudessa torstaina mielenkiintoinen kuuleminen, jossa kansalliselle tietoliikennekomissiolle esitetään peräti 11 000 sivua dokumentteja radiotaajuisen säteiyn vaarallisuudesta. Asiaa ajavat säätiöt Environmental Health Trust ja Children's Health Defense.

Kantajien mukaan sivuutti valtavan määrän todisteita säteilyn vaarallisuudesta päätyessään vuonna 2019 siihen, ettei 5G-kännykkäsäteily aiheuta varaa ihmisille. Valittajien mielestä FCC on rikkonut lakia, joka takaa kaikilla oikeuden tasapuoliseen asioiden kuulemiseen ja käsittelyyn.

Viranomaiset ovat vuosikymmeniä korostaneet, ettei radiotaajuisen säteilyn terveysvaikutuksista ole tutkimuksellista näyttöä. Esimerkiksi 5G-säteilyn haittavaikutukset on laajalti tuomittu salaliittoteorioiden sepitelmiksi.

Tämä ei ole estänyt asiaansa uskovia. Torstaina valitusoikeudessa käytävä argumentointi on kuitenkin merkittävä, sillä mukana on keskeisiä lasten ja ympäristön turvallisuuteen keskittyviä toimijoita.

Ainakin todistusaineisto on mittava. Se koostuu 440 dokumentista ja pelkkä sisällysluettelo on 54 sivua pitkä. Valitusoikeuden kuuleminen on julkinen ja sitä voi seurata Youtubesta torstaina kello 16.30 Suomen aikaa (linkki).

Valitusoikeudessa ei päästä arvioimaan esimerkiksi kännykkäsäteilyn vaarallisuutta tai FCC:n SAR-rajoja. Oikeudessa voidaan kuitenkin päättää, että asia pitää ottaa uudelleen tutkittavaksi.

Kuva: Children´s Health Defence