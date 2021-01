Nokia ja Elisa väläyttivät terabitin runkoverkkoa

Nokia ja Elisa kertoivat eilen onnistuneesta testistä, jossa joitakin Elisan runkoverkon reitittimiä päivitettiin tukemaan peräti terabitin datanopeutta. Tämä onnistui päivittämällä Nokian 7950 XRS -reitittimen linjakortit ja ohjelmistot.

Terabitti sekunnissa on iso hyppäys eteenpäin runkoverkkojen nopeuksissa. Valtaosa verkoista on tällä hetkellä liitäntänopeuksiltaan 100G-tasoa tai sitä hitaampaa. Elisan teknologiajohtaja Kalle Lehtisen mukaan testi osoitti, että operaattorilla on Nokian ansiosta kyky hypätä verkoissaan 1T-luokkaan.

Tarve jatkuvasti nopeammille yhteyksille on jatkuva. Kovin nopeasti Elisa ei verkkoaan ole T1-luokkaan siirtämässä. - Laajentamista tehdään vielä myös aktiivisesti 100- ja 400G-liityntäyhteyksillä ja arvioimme suurempien, kuten 1T linjanopeuksien käytön laajentamista, hän tarkensi.

Nokian 7950 XRS on tällä hetkellä Alcatel-taustaisten runkoverkon laitteiden lippulaiva. Kyse on modulaarisesta laitteistosta, jossa yhteyksiä voidaan lisätä ja päivittää vaihtamalla linjakortteja nopeampiin.

Korttipaikkoja reitittimessä on kaksikymmentä. Elisan verkossa demottu terabitin yhteys perustui uuteen SFM2-moduuliin (kuvassa), jossa dataa prosessoi FP4-prosessori. Sen nopeus skaalautuu aina 2,4 terabittiin sekunnissa.