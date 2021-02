Huawei katosi Suomen myyntilistoilta

Operaattorit ja Gigantti ovat julkistaneet tammikuun älypuhelinmyynnin tilastonsa. Luvuissa on kaksi keskeistä trendiä, joista toinen näkyy ja toinen ei näy. 5G-puhelinten myynti kasvaa tasaisesti, mutta Huawei on kadonnut käytännössä kokonaan Suomen myyntilistojen kärjestä.

Esimerkiksi Elisa kertoo 15 myydyintä puhelintaan. Listalla on kuusi Samsungin mallia – ykkösenä Galaxy A20e – ja neljä OnePlussan puhelinta, joista Nord N10 5G on toiseksi myydyin ja samalla myydyin 5G-puhelin. Lisäksi listalla on neljä Applen puhelinta ja yksi nokialainen, halpamalli 105.

Telian kymmenen kärjessä -lista on kovin samannäköinen. Viisi Samsungia, kaksi iPhonea ja OnePlussaa. Xiaomin Redmi Note 8 Pro tuo vähän uutta väriä, mutta sekin on vain listan kymmenes.

DNA listaa 15 myydyintä ja lista on samanlainen. Krjessä on iPhone 11 ja sen jälkeen listalla on Samsungin, OnePlussan ja Applen muita malleja. Sekä sama Xiaomin puhelin kuin Telialla. Gigantin listalle on näiden lisäksi eksynyt yksi Motorolan puhelin, Moto G8 Power.

Tammikuun myyntitilastot ovat tietysti surullisia Huawein kannalta. Amerikkalainen projekti, jossa Huawei yritetään savustaa lännen älypuhelinmarkkinoilta, näyttää tuottavan tulosta. Käyttäjien kannalta tämä on tietysti ikävä asia. Huawein laitteet ovat aina olleet raudaltaan erinomaisia ja huippumallit käytännössä parhaita kamerapuhelimia.

Nämä tekijät eivät paljon paina, kun uusista laitteista on puuttunut peruskäyttäjän kannalta keskeiset Google-palvelut. Isoin ongelma on Play-kaupan puuttuminen, koska se on tehnyt sovellusten asentamisesta vähän vaivalloisempaa.

Huawein älypuhelinbisneksen kannalta paljon suurempi ongelma oli Yhdysvaltain vaatimus kieltää amerikkalaisen tekniikan käyttö piirien valmistuksessa. Tämä tarkoitti Huawein piirien tuotannon lopettamista TSMC:n tehtailla viime syyskuussa. Tämän ongelman korjaaminen kestää Huaweilta vuosikausia.