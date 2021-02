Yhdysvaltain hallinto on listannut kymmenkunta kiinalaisyritystä, joilla sen mukaan on yhteyksiä Kiinan kommunistiseen puolueeseen. Viime kuussa listalle nostettiin maailman kolmanneksi suurimmaksi älypuhelinvalmistajasi noussut Xiaomi. Nyt yhtiö haluaa pois listalta.

Nokia ja Vodafone ovat ilmoittaneet testanneensa onnistuneesti tekniikkaa, jossa siirrettiin 100 gigabittiä sekunnissa passiivisessa kuitulinkissä yhdellä aallonpituudella. Saavutus tarkoittaa 10 kertaa nopeampaa datansiirtoa kuin tämän hetken nopeimmissa verkoissa.

Intel ja HP kehittivät yhdessä IA-64-käskykannan, joka tuli markkinoille tehokkaana Itanium-prosessorina vuonna 2021. Nyt prosessorin tuki on päätetty lopettaa Linux-kernelin tulevassa 5.11-versiossa. Markkinoilla Itanium-laitteita toki vielä on, mutta prosessorin taru jää noin 20 vuoden mittaiseksi.

10 nanometrin on DRAM-piirien valmistuksen viivanleveyden teoreettinen raja. Viimeiset viisi vuotta valmistajat ovat toimittaneen markkinoille piirejä, jotka on valmistettu 10-19 nanometrin prosessissa. Nyt Micron on esitellyt tähän asti tiheimmän prosessin.

Kun ruotsinlaiva lipuu Turun satamasta saaristomerelle, syväväylän varrella oleva anturiasema tunnistaa liikkeen ja alkaa tallentaa tietoja. Se tekee havaintoja meriliikenteestä ja tuottaa väylästä tilannekuvaa. Datan avulla väylästä tulee älykäs ja tulevaisuudessa voi olla, että huviveneilijäkin voisi seurata väylän liikennetilannetta esimerkiksi reaaliaikaisena kuvana verkosta.

Langatonta latausta on yritetty kehittää RF-pohjaieksi jo pitkään, mutta tähän asti viritelmät eivät ole johtaneet kaupallisiin ratkaisuihin. Nyt kiinalainen Xiaomi on kehittänyt tekniikan, jolla älypuhelin voidaan ladata täysin langattomasti.

Operaattorit ja Gigantti ovat julkistaneet tammikuun älypuhelinmyynnin tilastonsa. Luvuissa on kaksi keskeistä trendiä, joista toinen näkyy ja toinen ei näy. 5G-puhelinten myynti kasvaa tasaisesti, mutta Huawei on kadonnut käytännössä kokonaan Suomen myyntilistojen kärjestä.

RISC-V on avoin arkkitehtuuri, jonka suosio on kasvanut sulautetuissa sovelluksissa nopeaa vauhtia. Se ei ole kuitenkaan tähän asti tukenut käyttöjärjestelmiä, jotka käyttävät 3D-grafiikkaa. Nyt tähän on tullut muutos, kun Alibaba käänsi Android 10:n RISC-V-prosessorille.

Telia on päättänyt aikataulusta, jolla yhtiön 3G-verkko poistuu käytöstä. Tarkoitus on sulkea verkko vuoden 2023 loppuun mennessä. Taajuuksia ja investointeja vapautuu 5G:lle ja muille uusille tekniikoille.

Jos tallentaa valokuvia RAW-muodossa tai 4K-videota, tarvitsee ehdottomasti nopean tallennustekniikan. Kaikista paras ratkaisu on B-tyypin CFexpress-kortti, koska se lukee ja kirjoittaa dataa PCIe-väylän yli. Transcend on esitellyt sellaisen 512 gigatavun kortin.