Mullistavan suomalaiskaiuttimen tuotanto on alkanut

Kuopiolainen Northern Pails esitteli pari vuotta sitten mullistavan Bluetooth-kaiuttimen, joka ensimmäisenä maailmassa kestää kuumaa, kylmää ja kosteutta. Nyt ZONE-kaiuttimen tuotanto on saatu käyntiin. ZONE-kaiuttimella pystyy kuuntelemaan musiikkia tavanomaisten olosuhteiden lisäksi myös vaikkapa kuumassa saunassa, porealtaalla tai talvisessa pakkasessa. Lisäksi ZONEa voi käyttää valaistuksensa sekä maljamaisen muotoilunsa ansiosta saunakiuluna, säilytysastiana tai esimerkiksi juomien jäähdyttämiseen.

ZONE on patentoitu ja mallisuojattu, ja se on saanut arvostetun Design from Finland -merkin.

- Liioittelematta voi sanoa, että ZONE mullistaa musiikinkuuntelun. Mikään muu hifi-tason kaiutin ei ole ominaisuuksiltaan näin monipuolinen. Mitään muuta kaiutinta ei voi käyttää samaan aikaan kuumassa saunassa kiuluna, kun siitä kuuntelee musiikkia ja lisäksi täyttää vedellä tai vaikkapa jääpaloilla samaan aikaan korkealaatuisen musiikin kuuntelun kanssa, kertoo ZONEn kehittäjä ja pääsuunnittelija Jarno Voutilainen.

Joulukuussa ensimmäisille tilaajille toimitetun ZONEn ensimmäinen tuotantoerä myytiin loppuun jo ennakkoon, ja uusi tilaus on tulossa maahan maaliskuussa. ZONE on saanut yhteydenottoja lukuisilta jälleenmyyjiltä ympäri maailman Etelä-Afrikkaa ja Japania myöten. Lisäksi monet kansainväliset mediat ja lukuisat yhteistyökumppanit ovat olleet kaiutinkeksinnöstä kiinnostuneita.

- Ennakkotilaukset ovat ylittäneet kaikki odotuksemme, Voutilainen kertoo. – Langattomien kaiuttimien kysyntä on suorastaan räjähtänyt käsiin parin viime vuoden aikana. Markkinoilla on sen vuoksi suurta kiinnostusta ja kysyntää kaikille alan uusille keksinnöille. ZONE on lisäksi suunniteltu ajatellen kestävää kehitystä, sillä sen rakenne on modulaarinen, ja osat ovat tarvittaessa helposti vaihdettavissa, Voutilainen jatkaa.

Voutilainen sai idean uudenlaisen kaiuttimen kehittämiseen, kun hän halusi juuri remontoimaansa saunaan musiikkia, mutta ei kuitenkaan mitään kiinteitä ratkaisuja. Ensimmäisistä kokeiluista syntyi lopulta ZONE, eli 360-asteen hifi-äänentoistolla varustettu Bluetooth-kaiutin, jossa on lisäksi mm. musiikin rytmiin reagoiva ja säädettävä RGB LED-valaistus.

