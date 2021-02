ReefShark jo lähes joka toisessa uudessa Nokian tukiasemassa

Nokia yllätti tänään analyytikot odotettua paremmalla loppuvuoden tuloksellaan. Koko vuoden liikevoitto oli lopulta 918 miljoonaa euroa. 5G-laitteissa Nokia on onnistunut nostamaan ReefShark-piirisarjojen toimitusosuuden 43 prosenttiin.

Toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin mukaan ReefShark-toimitusten kasvu laski osaltaan tuotekustannuksia ja paransi 5G-tuotteiden bruttokateprosenttia. - Uskon, että saavutamme 70 prosentin osuuden vuoden 2021 loppuun mennessä, Lundmark arvioi. Täyteen sataan prosenttiin päästään vuoden 2022 loppuun mennessä, Nokia arvioi.

Lundmarkin mukaan yski alkaneen vuoden tärkeimpiä tavoitteita on Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän muutosohjelman loppuunsaattaminen ja sen kannattavuuden parantaminen. - Olemme valmiita investoimaan niin paljon kuin 5G-teknologiajohtajuuden saavuttaminen edellyttää. Olen luottavainen, että olemme oikealla tiellä, vaikka työtä on vielä edessä.

Osinkoja Nokia ei viime vuodelta jakanut. Lundmark korostaa, että 5G-kehiytkseen investoiminen tulee heikentämään tämän vuoden kannattavuuslukuja, joten voi olla, ettei sijoittajille ole isoja osinkoja luvassa tänäkään vuonna.

Muitakin haasteita Nokia näkee. Se ei ole Pohjois-Amerikassa onnistunut siirtämään kaikkia 4G-asiakkaaksia 5G-asiakkuuksiksi, joten myynti Atlantin takana tulee laskemaan. Ensi vuonna Matkapuhelinverkot-ryhmän liikevoittoprosenttia jää nollaan. Pitkällä aikavälillä sen pitäisi kuitenkin parantua merkittävästi.

Nokialla on nyt 195 kaupallista ja pilotissa olevaa 5G-sopimusta. Käynnissä olevia 5G-verkkoja Nokian laitteilla on rakennettu 45. Jos Kiina jätetään huomiotta, Nokian 5G-markkinaosuus on noin 27-28 prosenttia.

Kiina on edelleen iso ongelma Lundmarkille. Viime vuonna Nokian Kiinan-liikevaihto putosi 25 prosenttia eli alle 1,4 miljardiin euroon.

Nokian tulosvuosi 2020 lyhyesti