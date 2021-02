OnePlus 8T:n näyttö sai huippupisteet

OnePlus valmistautuu pian tuomaan markkinoille uuden 9-sarjan. Lokakuussa se esitteli 8T-mallin, jonka näyttöä on kehuttu jo aiemmin eri testeissä. Nyt OnePlus 8T ylsi DxOMarkin testissä huippupisteisiin.

Malli kirjasi testissä 89 pistettä. Tämä on vain pisteen vähemmän kuin kaikkien aikojen korkein noteeraus, joka on Samsungin Galaxy Note 20 Ultra -puhelimella. Esimerkiksi spekseiltään OnePlussan tämän hetken lippulaivaksi kirjatti 8 Pro sai pisteen vähemmän.

8T:n näyttö on 6,55-tuumainen ja erottelee 1080 x 2400 pikseliä eli 402 pistettä tuumalla. Virkistystaajuus on 120 hertsiä mikä on tämän hetken vaatimus Android-älypuhelimissa ja samalla trendi, jonka OnePlus itse aloitti viime vuonna.

DxOMarkin mukaan 8T:n näyttö saa huippuarvosanat värien toistossa ja erittäin hyvät lukemat liikkeen toistossa ja kosketuksiin reagoimissa.Suurin parannus 8 Pro -malliin verrattuna on tullut videon toistossa (70 pistettä vs. 66 pistettä), mutta toisaalta vääristymien eli artefaktien käsittelyssä 8 Pro on etevämpi.

Kuten käytännössä kaikissa älypuhelinnäytöissä, OnePlus 8T:nkin näytöllä on haasteita tuottaa värit oikein katselukulman kasvaessa. Videontoistossa DxOMark ei havainnut värinää, mikä on ollut selkeä parannus 8 Pro -malliin.

Koko arvio on luettavissa täältä. OnePlussan koko filosofia on keskittynyt sujuvuuden (smooth) ympärille ja näyttö on tässä aivan keskeisessä osassa. 8T-mallin testipisteet osoittavat, että OnePlus onnistui käytännössä parantamaan näytön ominaisuuksia, vaikka malli tuotiin markkinoille aggressiivisemmin hinnoiteltuna.

Samalla yhtiö asettaa tulevan 9-sarjansa näyttöjen riman erittäin korkealle.