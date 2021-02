Taiwanilainen TSMC kertoo jo ensi vuonna aloittavansa volyymituotannon 3 nanometrin prosessissa. Jos yritys haluaa oman suunnittelunsa valmistettavaksi N3-prosessissa, joutuu tilaustaan odottamaan kauan. Kapasiteetti on jo myyty vuoden 2024 loppuun asti.

JAMK järjestää CyberSec4Europe -hankkeeseen liittyvän Flagship 1 -kyberturvallisuusharjoituksen 12-13.1.2021. Täysin etänä järjestettyä harjoitusta pidettiin onnistuneena ja se sai hyvää palautetta.

OnePlus valmistautuu pian tuomaan markkinoille uuden 9-sarjan. Lokakuussa se esitteli 8T-mallin, jonka näyttöä on kehuttu jo aiemmin eri testeissä. Nyt OnePlus 8T ylsi DxOMarkin testissä huippupisteisiin.

Scania on saanut luvan Ruotsin kuljetushalliukselta testata itseohjautuvia kuorma-autoja normaalissa liikenteessä E4-moottoritiellä Södertäljen ja Jönköpingin välillä Ruotsissa. Testaus toteutetaan yhteistyössä TuSimplen kanssa.

Sveitsiläinen PhotonFocus tunnetaan laadukkaiden CMOS-pohjaisten ammattikameroiden kehittäjänä. Nyt yhtiö sanoo kehittäneensä maailman ensimmäisen UV-kameran, jossa käytetään globaalin sulkimen tekniikkaa. Kenno yltää aina 170 nanometrin aallonpituuteen asti.

Suomalaisessa teknologiateollisuudessa on tapahtunut selkeä käänne parempaan. Teknologiateollisuuden tilauskantakysely osoittaa, että tilaukset kääntyivät viime vuoden lopulla selvään kasvuun, tilauskanta vahvistui ja myös tarjouspyyntöjen määrä hypähti ylöspäin.

PCIe-väylä on tällä hetkellä rynnimässä laajasti 4.0-sukukpolveen, mutta pian edessä on jo seuraava polvi eli 5.0-standardi. Se nostaa datanopeuden kaksinkertaiseksi. Microchip Technology on ensimmäisenä yrityksenä esitellyt PCIe 5.0 -kytkinpiirien sarjan.

Nokia yllätti tänään analyytikot odotettua paremmalla loppuvuoden tuloksellaan. Koko vuoden liikevoitto oli lopulta 918 miljoonaa euroa. 5G-laitteissa Nokia on onnistunut nostamaan ReefShark-piirisarjojen toimitusosuuden 43 prosenttiin.

Näyttää siltä, että pääkaupunkiseudulla tulee joka toinen talvi reilusti lunta. Nyt lunta alkaa olla riittävästi, ainakin näin lumihommien kannalta. Scanoffice varoittaa, että lumen painosta katolla olevat aurinkopaneelit ovat vaarassa taipua ja rikkoutua, mikäli kiinnitysjärjestelmän kehityksessä ei ole otettu lunta huomioon.

Korealainen SK hynix on Samsungin ja Micronin ohella yksi kolmesta suuresta DRAM-valmistajasta. Nyt Hynix ilmoittaa saaneensa valmiiksi uusimman tuotantolaitoksena. 3.5 miljardia dollaria maksaneen M16-tehtaan myötä yritys siirtyy samalla uuteen aikakauteen tuotannossaan.