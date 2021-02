Last year was certainly an extraordinary one. The COVID19 pandemic put everything to a halt in the beginning of the year. Electronics and semiconductors bounced back remarkably quickly and now we´re getting back to growth and business as usual, says Ghita Hoyer, the Regional Sales Manager Nordics for Farnell.

Markkinoilla on jo vuosia ollut ns. vesiputousnäytöllä varustettuja älypuhelimia, joissa näyttä kaareutuu reunalta alas. Tähän asti kaareutuminen on koskenut vain puhelimen näytön pitkiä sivuja. Nyt Xiaomi laajensi kaareutumisen kaikille reunoille.

Koronapandemia näyttää hitaasti hellittävän otettaan, mutta edelleen se vaikuttaa elektroniikan messuihin ja muihin tapahtumiin. Alun perin toukokuun alkuun suunniteltu PCIM Europe siirtyy elo-syyskuun vaihteeseen, kertoo järjestäjä Messu Frankfurt.

Taiwanilainen Mediatek on julkistanut uuden 5G -modeemin, joka tukee sekä millimetrialueen että alle 6 gigahertsin taajuuksia edellä sirulla. Lisäksi M80-modeemi tukee sekä ensimmäisen polven NSA-5G-verkkoja kuin toisen sukupolven itsenäisiä SA-verkkojakin.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto viime vuonna herätti monet suomalaisyritykset ja viranomaiset miettimään parempia keinoja suojata arkaluontoinen datansa, mutta kyse on globaalista ongelmasta. Suurin osa terveydenhuoltoalan yrityksistä on kiihdyttänyt pilvihankkeitaan pandemian aikana, mutta tähän sisältyy omat haasteensa ja riskinsä, jotka on otettava huomioon.

Taiwanilainen TSMC kertoo jo ensi vuonna aloittavansa volyymituotannon 3 nanometrin prosessissa. Jos yritys haluaa oman suunnittelunsa valmistettavaksi N3-prosessissa, joutuu tilaustaan odottamaan kauan. Kapasiteetti on jo myyty vuoden 2024 loppuun asti.

JAMK järjestää CyberSec4Europe -hankkeeseen liittyvän Flagship 1 -kyberturvallisuusharjoituksen 12-13.1.2021. Täysin etänä järjestettyä harjoitusta pidettiin onnistuneena ja se sai hyvää palautetta.

OnePlus valmistautuu pian tuomaan markkinoille uuden 9-sarjan. Lokakuussa se esitteli 8T-mallin, jonka näyttöä on kehuttu jo aiemmin eri testeissä. Nyt OnePlus 8T ylsi DxOMarkin testissä huippupisteisiin.

Scania on saanut luvan Ruotsin kuljetushalliukselta testata itseohjautuvia kuorma-autoja normaalissa liikenteessä E4-moottoritiellä Södertäljen ja Jönköpingin välillä Ruotsissa. Testaus toteutetaan yhteistyössä TuSimplen kanssa.

Sveitsiläinen PhotonFocus tunnetaan laadukkaiden CMOS-pohjaisten ammattikameroiden kehittäjänä. Nyt yhtiö sanoo kehittäneensä maailman ensimmäisen UV-kameran, jossa käytetään globaalin sulkimen tekniikkaa. Kenno yltää aina 170 nanometrin aallonpituuteen asti.