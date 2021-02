EU:n energiamerkintä uudistuu maaliskuussa. Uudistuksen taustalla on laitteiden kasvanut energiatehokkuus ja nykyisen energiamerkinnän epäselvyys. Suurin muutos energiamerkinnässä koskee luokitusta. Kuluttajille epäselviksi käyneet A+, A++ ja A+++ luokat poistuvat monista tuoteryhmistä. Uudessa luokituksessa palataan takaisin alkuperäiselle A-G-asteikolle. Niinpä nykyinen A-merkitty laite voi pudota uudessa asteikossa C-luokkaan. Laitteet ovat edelleen yhtä hyviä ja energiatehokkaita kuin nyt, vain merkintäskaala muuttuu.

Xiaomi on noussut kolmanneksi suurimmaksi älypuhelinvalmistajaksi ja tänään se esitteli uuden Mi 11 -lippulaivamallinsa. Laitteeseen on ladattu niin paljon ominaisuuksia, että Xiaomi haastaa tosissaan monien muiden valmistajien lippulaivat.

Tietoturvayritys Check Point Software raportoi uusista todisteista, joiden mukaan Iranin hallitus vakoilee laajasti toisinajattelijoiden älypuhelimia ja tietokoneita. Check Point paikansi 1200 vakoilun uhria seitsemässä eri maassa.

Japanilainen Renesas, joka tunnetaan autojen johtavana mikro-ohjainvalmistajana, laajentaa tuotevalikoimaan vähävirtaisiin langattomiin ja sekasignaalipiireihin. Tämä tapahtuu yrityskaupassa, jossa Renesas ostaa englantilaisen Dialog Semiconductorin lähes viidellä miljardilla eurolla.

Tamperelainen Wirepas tunnetaan MESH-protokollastaan, jolla voidaan rakentaa erittäin tiheitä IoT-verkkoja. Nyt tekniikka on hyväksytty osaksi ETSIn standardoimaa uutta 5G-verkkojen IoT-standardia, kertoo toimitusjohtaja Teppo Hemiä.

Viime vuosi oli poikkeuksellinen. COVID19-pandemia pysäytti lähes kaiken alkuvuonna. Elektroniikka ja puolijohteet lähtivät kuitenkin takaisin nousuun yllättävänkin nopeasti. Alkaneena vuonna palaamme kasvuun ja liiketoimintaan normaalisti, kertoo Farnellin Pohjoismaiden myyntijohtaja Ghita Hoyer ETN:n haastattelussa.

Last year was certainly an extraordinary one. The COVID19 pandemic put everything to a halt in the beginning of the year. Electronics and semiconductors bounced back remarkably quickly and now we´re getting back to growth and business as usual, says Ghita Hoyer, the Regional Sales Manager Nordics for Farnell.

Markkinoilla on jo vuosia ollut ns. vesiputousnäytöllä varustettuja älypuhelimia, joissa näyttä kaareutuu reunalta alas. Tähän asti kaareutuminen on koskenut vain puhelimen näytön pitkiä sivuja. Nyt Xiaomi laajensi kaareutumisen kaikille reunoille.

Koronapandemia näyttää hitaasti hellittävän otettaan, mutta edelleen se vaikuttaa elektroniikan messuihin ja muihin tapahtumiin. Alun perin toukokuun alkuun suunniteltu PCIM Europe siirtyy elo-syyskuun vaihteeseen, kertoo järjestäjä Messu Frankfurt.

Taiwanilainen Mediatek on julkistanut uuden 5G -modeemin, joka tukee sekä millimetrialueen että alle 6 gigahertsin taajuuksia edellä sirulla. Lisäksi M80-modeemi tukee sekä ensimmäisen polven NSA-5G-verkkoja kuin toisen sukupolven itsenäisiä SA-verkkojakin.