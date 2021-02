Ethernetistä on tulossa autojen sisäverkkojen valtavirtaa, vaikka aikataulusta vielä kiistelläänkin. Mittaustalo Rohde & Schwarz ajaa nyt kehitystä esittelemällä markkinoiden ensimmäisen testausratkaisun 1000BASE-T1-verkon signaaleille autoteollisuudessa.

Lokakuussa 2018 Huawei esitteli Lontoossa Mate 20 Pro -puhelimen, joka tuolloin edusti ainakin Android-leirissä markkinoiden ehdotonta eliittiä. Olikin mielenkiintoista testata, vieläkö puhelin on käyttökelpoinen. Lyhyt vastaus kuuluu, että komeasti. Mate 20 Pro piti sisällään maailman ensimmäisen 7 nanometrin prosessissa valmistetun älypuhelinpiirin. Kirin 980 -sirulle oli tuotu ensimmäistä kertaa dedikoitu neuroverkkoprosessori. Sen myötä laite osasi esimerkiksi tunnistaa objekteja ja säätää kameran arvoja kohteiden mukaisesti.

WordPress on yksi maailman suosituimpia verkon sisällöntuotannon alustoja. Google on nyt vertaillut palveluntarjoajien nopeutta ja suomalainen Seravo on yltänyt vertailun kärkipäähän.

EU:n energiamerkintä uudistuu maaliskuussa. Uudistuksen taustalla on laitteiden kasvanut energiatehokkuus ja nykyisen energiamerkinnän epäselvyys. Suurin muutos energiamerkinnässä koskee luokitusta. Kuluttajille epäselviksi käyneet A+, A++ ja A+++ luokat poistuvat monista tuoteryhmistä. Uudessa luokituksessa palataan takaisin alkuperäiselle A-G-asteikolle. Niinpä nykyinen A-merkitty laite voi pudota uudessa asteikossa C-luokkaan. Laitteet ovat edelleen yhtä hyviä ja energiatehokkaita kuin nyt, vain merkintäskaala muuttuu.

Xiaomi on noussut kolmanneksi suurimmaksi älypuhelinvalmistajaksi ja tänään se esitteli uuden Mi 11 -lippulaivamallinsa. Laitteeseen on ladattu niin paljon ominaisuuksia, että Xiaomi haastaa tosissaan monien muiden valmistajien lippulaivat.

Tietoturvayritys Check Point Software raportoi uusista todisteista, joiden mukaan Iranin hallitus vakoilee laajasti toisinajattelijoiden älypuhelimia ja tietokoneita. Check Point paikansi 1200 vakoilun uhria seitsemässä eri maassa.

Japanilainen Renesas, joka tunnetaan autojen johtavana mikro-ohjainvalmistajana, laajentaa tuotevalikoimaan vähävirtaisiin langattomiin ja sekasignaalipiireihin. Tämä tapahtuu yrityskaupassa, jossa Renesas ostaa englantilaisen Dialog Semiconductorin lähes viidellä miljardilla eurolla.

Tamperelainen Wirepas tunnetaan MESH-protokollastaan, jolla voidaan rakentaa erittäin tiheitä IoT-verkkoja. Nyt tekniikka on hyväksytty osaksi ETSIn standardoimaa uutta 5G-verkkojen IoT-standardia, kertoo toimitusjohtaja Teppo Hemiä.

Viime vuosi oli poikkeuksellinen. COVID19-pandemia pysäytti lähes kaiken alkuvuonna. Elektroniikka ja puolijohteet lähtivät kuitenkin takaisin nousuun yllättävänkin nopeasti. Alkaneena vuonna palaamme kasvuun ja liiketoimintaan normaalisti, kertoo Farnellin Pohjoismaiden myyntijohtaja Ghita Hoyer ETN:n haastattelussa.

Last year was certainly an extraordinary one. The COVID19 pandemic put everything to a halt in the beginning of the year. Electronics and semiconductors bounced back remarkably quickly and now we´re getting back to growth and business as usual, says Ghita Hoyer, the Regional Sales Manager Nordics for Farnell.