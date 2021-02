Uutta näytönohjainta nyt lähes mahdoton ostaa

Uuden näytönohjaimen hankinta on tällä hetkellä hyvin haastavaa, ellei jopa mahdotonta. Hintavertailupalvelu Hintaoppaan data kertoo, että kiinnostus näytönohjaimia kohtaan on kasvanut Suomessa jopa 194 prosentilla verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Lisäksi 74 mallia sadasta suosituimmasta on loppuunmyyty kaikista kaupoista.

Näytönohjainten markkina käy nyt kuumana ja tarjonta on hyvin rajattua. Harvoja saatavilla olevia malleja on tarjolla niukasti, ja pääosin tiettyä mallia saa kerrallaan vain yhdestä kaupasta.

- Tietyn tuoteryhmän loppuun myyminen lähes koko Suomesta on hyvin poikkeuksellista, eikä tilanne rajoitu vain yhteen maahan, kertoo Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett.

Tammi-helmikuussa suomalaiset etsivät näytönohjaimia 194 prosenttia aktiivisemmin kuin samaan aikaan viime vuonna. Kyseessä on kansainvälinen ilmiö, sillä Hintaoppaan Norjan, Ruotsin, Ranskan, Iso-Britannian ja Uuden-Seelannin sivustoilla kiinnostus on kasvanut keskimäärin 277 prosentilla.

- Näytönohjainten vaikeaan saatavuuteen on muutamia syitä. Suurin tekijä löytyy tuotantopuolelta, sillä useat kiinalaiset tehtaat lopettivat näytönohjainten valmistuksen Covid19-pandemian alkaessa. Näytönohjainten valmistaja AMD on myös luultavasti joutunut käyttämään suuren osan kapasiteetistaan uusien pelikonsoleiden näytönohjainten valmistamiseen, Matinvesi-Bassett kertoo.

Myös tuotteiden kysyntä on Matinvesi-Bassetin mukaan ollut poikkeuksellisen kovaa. Nyt kun kysyntä on ylittänyt tarjonnan, saatavilla olevien tuotteiden hinnat ovat nousseet. Hintaoppaan datan mukaan näytönohjainten hinnat ovat nyt helmikuussa korkeimmillaan, ja pelkästään joulu-helmikuussa hinnat ovat nousseet 10 prosentilla.