Huawei toimittanut yli puolet 5G-verkoista

Maailmassa on tällä hetkellä 140 kaupallista 5G-verkkoa 59 eri maassa. Huawei on rakentanut yli puolet näistä, sanoi yhtiön operaattoriliiketoiminnan johtaja Ryan Ding Shnaghain Mobile World Congress -messujen alla järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Luku on kova, kun otetaan huomioon, että monissa maissa Huawein laitteiden käyttöä on rajoitettu. Ryan Dingin mukaan useat ulkopuoliset raportit todistavat, että markkinoiden nopeimmat verkot on rakennettu Huawein laitteilla. Tällaisia raportteja on Dingin mukaan tullut IHS:ltä ja OpenSignalilta.

Ding nosti esiin esimerkiksi Huawein aktiiviantenniyksiköt, joissa on 64 antennia sekä lähetys- että vastaanottopuolella. Näillä päästään jopa 25 prosenttia parempaan spektritehokkuuteen kuin kilpailijoiden laitteilla.

Dingin mukaan 5G:ssä on nyt siirrytty suurten teollisten toteutusten aikaan. Esimerkiksi Kiinassa jo 68 prosenttia viime vuonna myydyistä puhelimista oli 5G-laitteita. Markkinoilla on yli 200 erilaista moduulia ja teollista 5G-laitetta.