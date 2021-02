Ericsson on lanseerannut kolme uutta radiota 5G-tukiasemien Massive MIMO -tuotevalikoimaansa. Uusien ratkaisujen moottorina toimii yhtiön oma prosessorialusta, jota se kutsuu nimellä Ericsson Silicon.

Maailmassa on tällä hetkellä 140 kaupallista 5G-verkkoa 59 eri maassa. Huawei on rakentanut yli puolet näistä, sanoi yhtiön operaattoriliiketoiminnan johtaja Ryan Ding Shnaghain Mobile World Congress -messujen alla järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Toshiba on esitellyt uuden datakeskusten ja yrityspalvelimien kiintolevyn, jonka kapasiteetti on 18 teratavua. MG09-levy perustuu uudenlaiseen kirjoitustekniikkaan. Sen ansiosta Toshiba osaltaan pitää HDD-levyjä edelleen flash-tallennusta merkittävästi edullisempana.

Uuden näytönohjaimen hankinta on tällä hetkellä hyvin haastavaa, ellei jopa mahdotonta. Hintavertailupalvelu Hintaoppaan data kertoo, että kiinnostus näytönohjaimia kohtaan on kasvanut Suomessa jopa 194 prosentilla verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Lisäksi 74 mallia sadasta suosituimmasta on loppuunmyyty kaikista kaupoista.

STMicroelectronicsin 32-bittinen ohjainperhe on yksi sulautettujen suosituimpia tehopaketteja. Nyt ST on julkistanut ohjaimelle uuden AI-ohjelmistopaketin ja kameramoduulin, joiden ansiosta sulautettujen sovellusten kehittäjät voivat rakentaa edullisia ja tehokkaita konenäkösovelluksia verkon reunalle.

Prysmian on esitellyt ProtolonIQ-voimakaapelin, johon on integroitu valokaapeli. Sen avulla nosturin tai kaivoskoneen kaapelista tulee älykäs. Valosignaali tunnistaa, onko kaapelissa esimerkiksi vääntymiä, vääränlaista rasitusta tai lämpötilan muutoksia.

ON Semiconductor on esitellyt uudet piikarbidiin perustuvat mosfetit sovelluksiin, joissa tärkeitä ominaisuuksia ovat tehotiheys, tehokkuus ja luotettavuus. Korvaamalla nykyiset piikytkentätekniikat uusilla piikarbidilaitteilla suunnittelijat saavuttavat huomattavasti paremman suorituskyvyn esimerkiksi sähköautojen latureissa, palvelimien virtalähteissä ja UPS-laitteissa.

Samsung ilmoitti viime vuonna ryhtyneensä ensimmäisenä maailmassa valmistamaan DRAM-piirejä EUV-prosessissa. Nyt TechInsights on analysoinut uusia siruja ja ne vievät DRAM-bittitiheyden uudelle tasolle.

Suomessa operaattorit ovat tarjonneet 5G-palveluja jo kahden vuoden ajan. Moni 5G-puhelu ja datalinkki menee Huawein toimittaman tukiaseman kautta. Ruotsissa ns. midband-taajuudet saatiin jaettua operaattoreille vasta viime kuussa, mutta tulevissa verkoissa ei saa käyttää Huawein laitteita. Miten tämä on mahdollista, kun molemmissa maissa arvion pitäisi perustua samaan EU:n 5G-työkalupakkiin ja sen riskianalyyseihin?

2 x 1 x 0,35 millimetriä. Sen kokoinen on itävaltalaisen ams:n uusi läsnäoloanturi. Tämän hetken markkinoilla oleviin verrattuna 30 prosenttia pienempi kuin mikään kilpailija. Anturia voidaan käyttää esimerkiksi korvanapeissa paljastamaan, milloin nappi otetaan pois korvasta.