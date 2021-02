Vuoden 2023 lopulla jo 2,1 miljardia 5G-käyttäjää

Norjalaisen AksjeBloggen.comin toimittamien tietojen mukaan 5G-liittymien määrän odotetaan kolminkertaistuvan ja yltävän 2,1 miljardiin vuoteen 2024 mennessä. Kasvuvauhti on kova, kun muistetaan että vuoden 2019 lopulla aktiivisia 5G-tilaajia oli vasta 12 miljoonaa.

Viime vuonna 5G-käyttäjien määrä kasvoi 217 miljoonaan eli 18-kertaiseksi koronapandemiasta huolimatta. Tämä vuoden lopulla käyttäjien määrän arvioidaan kasvavan 617 miljoonaan.

Ennusteiden mukaan 5G-käyttäjiä on Koillis-Aasiassa tämän vuoden lopulla 490 miljoonaa. Pohjois-Amerikka on toiseksi suurin alue, sillä siellä 5G-käyttäjien määrä kasvaa vuoden loppuun mennessä 60 miljoonaan. Euroopassa on vuoden 2023 lopulla jo 276 miljoonaa 5G-käyttäjää.

Ericssonin tutkimus on paljastanut, että vuonna 2019 LTE- eli 4G-verkkojen alueella asui 74 prosenttia maailman ihmisistä. Samaan aikaan 5G-verkon alueella asui vasta kaksi prosenttia väestöstä.

Viime vuodenvaihteessa 5G-verkkojen alueella asui yli miljardi ihmistä eli 15 prosenttia maapallon väestöstä.