Teslassa on jo enemmän DRAM-muistia kuin PC:ssä

DRAM-muistien käyttö autoissa kasvaa TrendForcen mukaan yli 30 prosentin vauhtia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tulevissa Tesloissa on edemmän DRAM-muistia kuin älypuhelimissa tai PC-tietokoneissa.

Keskimäärin uudessa autossa on DRAM-muistia tämän vuoden lopulla 4 gigatavua. Tesla on tässä kehityksessä omassa luokassaan, sillä sen kaikissa malleissa muistia on vähintään 8 gigatavua.

Teslan seuraavassa polvessa (alusta kuvassa) käytetään yhtiön omia AI-prosessoreja. Samalla muistin määrä kasvaa 20 gigatavuun. Käytännössä tämä tarkoittaa, että autoista tulee muutaman vuoden päästä DRAM-valmistajia yhä enemmän kiinnostava sektori.

DRAM-muisti autossa eroaa tietenkin melkoisesti kulutuslaitteen DIMM-kammasta. Komponentin pitää kestää kovia olosuhteita yli kymmenen vuoden ajan. Näissä piireissä Micron on pitänyt hallussaan yli puolta markkinoista. TrendForcen mukaan kasvaville markkinoille on tulossa muitakin, esimerkiksi taiwanilainen Winbond.

DRAM-tuotannosta autojen piirit muodostavat edelleen vain pienen siivun. Vuonna 2019 maailmassa myytiin 94 miljoonaa ajoneuvoa. Niihin asennettujen DRAM-muistien osuus oli koko jättimäisestä DRAM-markkinasta vain kaksi prosenttia. DRAM-muisteista yli 40 prosenttia menee älypuhelimiin ja yli 30 prosenttia PC-koneisiin.

Autojen muistien keskihinta on kuitenkin vähintään kolmanneksen kulutuslaitteiden komponentteja suurempi. Niiden tuotannossa on vasta viime aikoina nähty ensimmäiset alle 20 nanometrin toteutukset.