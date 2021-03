Saksan poliisi jahtaa Windows 10 -avaimen ostajia

Windows 10 -käyttöjärjestelmään ei enää pysty päivittämään ilman validia tuoteavainta. Nyt saksalaissivusto kertoo, että maan poliisi on ottanut yhteyttä niihin, jotka ovat ostaneet halpoja tuoteavaimia verkkokaupoista.

Tarnkappe-sivuston mukaan tällaisia käyttäjiä on paljon. eBayssä ja monissa muissa verkkokaupoissa on myyty Windows 20 -lisenssiavaimia muutamalla eurolla. Tällainen tietenkin rikkoo Microsoftin tekijänoikeuksia.

Toistaiseksi käyttäjiä ei ilmeisesti ole syytetty mistään, vaan kyselyissä on ollut kyse viranomaisten tiedonhankinnasta. eBayssä on myynnissä tuoteavainten lisäksi tuotetarroja, joissa on Windows 10:n vähittäismyyntikoodeja.

Tällä hetkellä Windows 10 Home -käyttöjärjestelmä maksaa esimerkiksi Gigantissa 134 euroa. Jos käyttiksen haluaa USB-tikulla, hinta on selvästi kovempi.

Vanhan Windows-käyttöjärjestelmän pystyi pitkän aikaa päivittämään ilmaiseksi uuteen Windows 10:een, mutta tämä mahdollisuus umpeutui aikaa sitten. Päivityksessä oli kuitenkin bugi, minkä ansiosta vanhankin version saattoi päivittää ilmaiseksi, kunhan muutti koneen päivämääräasetuksia BIOS-järjestelmästä.

Windows 10:n voi myös siirtää toiselle koneelle, mutta se edellyttää yleensä soittoa Microsoftin puhelinpalveluun, josta uuden tuoteavaimen voi saada.