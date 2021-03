VTT:n vetämässä projektissa kehitetään suprajohtavia suorittimia

VTT:n johtamassa monitieteellisessä tutkimusprojektissa selvitetään, miten dataa voidaan siirtää mataliin lämpötiloihin ja takaisin huoneenlämpöön. Kylmiin, suprajohtaviin oloihin dataa pitää siirtää tulevissa kvanttitietokoneissa.

Kvanttitietokoneen tietojenkäsittely perustuu suprajohtaviin kubitteihin, joita käytetään äärimmäisen matalissa lämpötiloissa. Kubitteja hallitaan tyypillisesti perinteisellä elektroniikalla, joka sijaitsee huoneenlämmössä. Tämän hetken kvanttikoneissa kubitteja siirrellään sähkökaapeleilla, mutta kun niiden määrä nousee satoihin tuhansiin, vastaava hallintakaapelien määrä aiheuttaa sietämätöntä lämpökuormitusta. Tällöin kvanttisuorittimen edellyttämää kylmyyttä ei voida pitää yllä.

Yksi ratkaisu on hallita kvanttisuoritinta perinteisellä suorittimella, joka sijoitetaan kvanttisuorittimen läheisyyteen. Yhden vuokvantin logiikkapiirit (SFQ) ovat lupaavin keino tähän. Ne vastaavat kyvykkyyksiltään perinteisten tietokoneiden logiikkaa, mutta käyttävät puolijohteiden välillä suprajohtavaa teknologiaa. Koska SFQ-teknologia tarjoaa matalalle lämpötilalle, sitä käytetään perinteisissä tietokoneissa vain harvoin. Suprajohtaviin kvanttitietokoneisiin yhdistettynä tämä haittapuoli kääntyy kuitenkin eduksi.

Jäljellä on koko yksi suuri ongelma. Laskentaohjeiden avulla SFQ-suoritimelle perinteiseltä supertietokoneelta, ja laskutuloksille voidaan kirjoittaa SFQ-suorittimelta takaisin. Tämän vuoksi tiedonsiirtoa äärimmäisen matalien lämpötilojen ja huoneenlämmön välillä.

VTT:n johtava tutkija ja projektin koordinaattori Matteo Cherchin mukaan tutkimuksessa tavoitteena on korvata sähkökaapelit optisella kuidulla ja sopivalla muuntimilla, jotka muuntavat optiset signaalit sähköisiksi ja päin vastoin. - Näiden komponenttien on kyettävä toimimaan matalissa lämpötiloissa, mihin nykyiset ratkaisut eivät sovellu. aCryComm-projektimme päätavoite on kehittää uudenlaisia muuntimia ja demonstroida, kuinka ne voivat ohjata ja lukea yksinkertaista SFQ-suoritinta, Cherchi selventää.

VTT kehittää parhaillaan suomalaista kvanttitietokonetta yhteistyössä suomalaisen start up -yritys IQM:n kanssa. Vaikka lyhyen tähtäimen tavoite onkin vain 50 kubittia, VTT luo aCryComm-projektissa perustaa pitkäaikaiselle kehitykselle kohti paljon tehokkaampia kvanttitietokoneita.

Kuva: VTT (pyyhkäisyelektronimikroskoopilla otettu kuva suprajohtavasta piiristä).