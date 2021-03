Huawei on 5G-patenttien ykkönen

Huaweita ollaan työntämässä pois aika monen maan 5G-verkoista, kuten länsinaapurissamme. Saksalaisen IPlyticsin tilastojen mukaan yhtiö kuitenkin johtaa 5G-patentointitilastoa. Analyysi vertaa kaikkia ETSI-patentteja 3GPP:ssä määriteltyihin standardeihin.

5G-standardien tekniikkaa on kehitetty vuosien ajan lukemattomilla patenteilla. Kun verrataan 5Gpatenttiperheiden määrä, Huawein osuus on 15,39 prosenttia. Qualcomm on listan kakkonen, sillä San Diegossa on haettu 11,24 prosenttia 5G-standardien patenttiperheistä.

Seuraavaksi listalla ovat varsin tasapäin ZTE, Saung ja Nokia. Nokian patenttiperheet muodostavat 9,01 prosenttia ETSI:n patenttiperheistä. Kuudentena on LG Electronics (7,01 prosenttia) ja seitsemäntenä Ericsson, jonka osuus 5G-patenttiperheistä on 4,35 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että 5G-tekniikkaa käyttävät yritykset joutuvat maksamaan rojalteja Huaweille, vaikka sen laitteita ei käytettäisikään operaattorin verkossa.

Luvut vaihtelevat hieman sen mukaan, listataanko patentteja USPTO:ssa tai EPO:ssa, mutta yleiskuva pysyy samana. Huawei on listan kärjessä käytännössä kaikissa eri listauksissa.

Nokia nousee listan kärkeen, kun otetaan huomioon vain Euroopan ja Yhdysvaltain patenttiviranomaisille (EPO/USPTO) jätetyt 5G-patenttihakemukset.

Kun listataan yritysten teknisiä ehdotuksia 5G-standardeihin, nousevat Huawei, Ericsson ja Nokia selvästi merkittävimmiksi 5G-tekniikan kehittäjiksi. Niiden tutkijoilta tulee peräti 55 prosenttia kaikista 5G-kontribuutioista.

Sitä voi tietenkin kysyä, miksi Huawein kehittämät 5G-patentit, jotka muodostavat merkittävän osan standardeista ja myös ns. essentiaalipatenteista, eivät muodosta minkäänlaista tietoturvariskiä. Tällaista keskustelua ei käytännössä ole edes olemassa.

Raportin voi ladata täältä.