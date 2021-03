Huawein AppGallery kasvaa peleillä

Huawei kertoo, että sen oman AppGalleryn sovelluslatausten määrä lähes kaksinkertaistui vuoden aikana. Sovelluskaupalla on tällä hetkellä yli 530 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää. Nopean kehityksen taustalla vaikuttaa erityisesti mobiilipelien kasvu.

AppGallerya kehitetään paikallisesti kunkin maan käyttäjien toiveiden mukaan. Huaweilla on Suomessa oma paikallinen Huawei Mobile Services -tiimi, jonka yhtenä tarkoituksena on tuoda suomalaisia sovelluksia AppGalleryyn. Huaweilla keskustellaan aktiivisesti suomalaisten sovelluskehittäjien kanssa ja yritys pyrkiikin kuuntelemaan ja palvelemaan nimenomaan paikallisia kuluttajia.

Yhteistyön myötä suomalaisille on saatu useita tärkeitä sovelluksia AppGalleryyn, kuten Koronavilkku, HSL-sovellus ja monet muut. Pelipuolella kauppaan on tullut esimerkiksi Game of Thrones -sarjan maailmaan sijoittuva Clash of Kings -strategiapeli.

Vuonna 2020 AppGalleryn sovellusten kokonaislatausmäärä ylsi 384,4 miljardiin. Huhtikuussa 2018 lanseerattu AppGallery on saatavilla 170 maassa ja sillä on maailmanlaajuisesti jo yli 530 miljoonaa aktiivista kuukausittaista käyttäjää. Viime vuoden aikana sovelluksia kauppaan kehitti yhteensä 2,3 miljoonaa sovelluskehittäjää.