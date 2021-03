Huawei edelleen 5G-laitetoimitusten ykkönen

Finbold-analyytikkoyritys on listannut tällä hetkellä markkinoilla olevat aktiiviset 5G-laitteet. Tilaston kärjessä komeilee edelleen Huawei, jonka osuus toimitetuista 5G-laitteista on 26,9 prosenttia.

Samsungin osuus toimitetuista 5G-laitteista on 25,1 prosenttia ja Applen 19,5 prosenttia. VIVO yltää 11,8 prosenttiin ja Honor 6,9 prosenttiin. Applen lukema on kova, kun muistaa että yhtiö tuli 5G-markkinoille lähes kaksi vuotta Android-leiriä myöhässä.

Miksi Huawei sitten on kärjessä? Finboldin mukaan Kiina on tukenut Huawein kasvua 5G-valmiiden laitteiden tuotannossa, kotimarkkinoillaan yrityksen asema on erittäin vahva. Finboldin mukaan Huawei saa paljon rahoitusta Kiinan pankeilta, ja tämä rahoitus on auttanut yritystä alittamaan kilpailijat houkuttelevilla ja helposti käytettävissä olevilla resursseilla tuotteilleen.

Mielenkiintoista on, että vain yhdellä 5G-valmiilla laitteella julkaistulla versiolla Apple sijoittuu kolmanneksi ja tarjoaa vilauksen siitä, mitä odottaa tulevaisuudessa. Ei ole kuitenkaan varmaa, kuinka kauan Huawei pysyy kärkipaikalla, kun otetaan huomioon, että kilpailijat saavuttavat sitä nopeasti.