Microsoftin Exchange Server -ohjelmistosta löytyneet haavoittuvuudet ovat eskaloitumassa isoksi ongelmaksi. Esimerkiksi Check Point Researchin tutkijat sanovat, että viimeisen 24 tunnin aikana organisaatioiden hyväksikäyttöyritykset kaksinkertaistuivat kahden tai kolmen tunnin välein.

Viime juhannuksena Suomen automatisoiduin tuotantolaitos eli Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehdas ilmoitti yt-neuvotteluista, joissa lomautusuhan alle joutui lähes tuhat työntekijää. Synkät tunnelmat kääntyivät nopeaan kasvuun reilussa puolessa vuodessa.

Sony on esitellyt tähän asti suurimman globaalilla sulkimella varustetun CMOS-pohjaisen kuva-anturin. IMX661 pakkaa 127,68 megapikseliä halkaisijaltaan 56,73-millimetriselle kennolle. Piiri on tarkoitettu teollisuuteen, mutta se saattaa olla tulossa myös kulutuslaitteisiin.

USB on valtava menestys. Se on kaikkialla autoista tietokoneisiin, älypuhelimista oheislaitteisiin. Nyt näyttää siltä, että maceista ja kalliimmista läppäreistä tuttu Thunderbolt-väylä saattaisi haastaa USB:n. Tähän alkaa olla hyvät perusteet.

Ruotsalainen Smoltek on kehittänyt maailman ohuimman kondensaattorin. Yhtiö on valmistanut prototyypin CNF-MIM-kondensaattorista, jonka korkeus on alle 40 mikrometriä.

Check Point Research on julkaissut helmikuun haittaohjelmakatsauksensa. Tutkijat kertovat, että Trickbot-troijalainen oli helmikuussa haittaohjelmien kärkisijalla ensimmäistä kertaa. Tammikuussa se oli listan kolmantena.

Ericsson ilmoitti toissapäivänä jäävänsä pois Barcelonan mobiilimessuilta. Nyt messujärjestäjä GSMA:n suurin painajainen näyttää käyvän toteen, sillä moni muu iso yritys on liittynyt Ericssonin seuraan.

Jo reilun vuoden ajan olemme eläneet koronapandemian aikaa. Kriisi on nostanut automaation uudelle tasolle. Cobotit eli yhteistyörobotit ja mobiilirobotit ovat pandemiassa todistaneet arvonsa.

Ajoneuvojen verkoilta vaaditaan yhä enemmän, kun ADAS-järjestelmiä lisätään ja myöhemmin ne muuttuvat autonomisiksi. Nyt näyttää, että kuituverkko on tulossa kustannustehokkaaksi ratkaisuksi toteuttaa autoissa jopa gigabitin verkko.

Generation Z Hack on Suomen suurin nuorille suunnattu valkohattuhaastekampanja, jossa ovat mukana 2NS, Digi- ja väestötietovirasto, Elisa, Finnish Information Security Cluster, F-Secure, Fraktal, Helsec, Keskusrikospoliisi, Nixu, Solita sekä Visma.