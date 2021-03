Osaajien pulasta ohjelmistoalalla on puhuttu meillä jo vuosia. Nyt Business Finland on yhteistyökumppaneidensa kanssa käynnistänyt Fast Track –kampanjan, jossa ICT- ja pelialan erityisosaajia houkutellaan Suomeen Yhdysvalloista. Kokeilussa tarjotaan valituille erityisosaajille maahanmuuton lupaprosesseihin pikakaistaa, jossa oleskelulupahakemukselle luvataan päätös kahden viikon sisällä.

Autonomisten eli robottiautojen ohjelmistoja kehittävä Unikie perustaa uuden kehitysyksikön Kuopioon. Unikien Kuopion yksikkö tulee vahvistamaan paitsi yhtiön omaa tuotekehitystä niin myös palvelemaan paikallisia asiakkuuksia, kuten Ponssea koneteollisuuden parissa.

Vuonna 2015 Intel ja Micron ilmoittivat kehittäneensä yhdessä uudenlaisen haihtumattoman muistin Xpoint-nimellä. Sen piti korvata flashit kaikissa tallennustuotteissa. Nyt tekniikan kohtalo on auki, sillä Micron ilmoitti lopettavansa piirien ja niihin pohjaavien moduulien tuotannon.

Vanha kliseinen käsitys on, ettei Linuxilla ja Mac OS:llä ole haittaohjelmia. AtlasVPN kertoo, ettei myytti pidä paikkaansa. Mac-haittaohjelmien määrä kasvoi viime vuonna peräti 1092 prosenttia.

Sveitsiläinen LEM on julkistanut CDSR-piirin, joka on uusi yhtiön avoimen silmukan Fluxgate-teknologiaan perustuva vuotovirta-anturi. CDSR on innovatiivinen, erittäin kompakti ja turvallinen, ja se auttaa latausasemien valmistajia optimoimaan omien tuotteidensa toteutuksia.

Pilviteknologioiden hyödyntäminen kasvaa tällä hetkellä erittäin voimakkaasti. Kehityksen kääntöpuolena on yhä suurempi puute osaavasta työvoimasta. Tätä ongelmaa helpottaakseen IT-palveluyhtiö CGI on käynnistänyt koulutusohjelman työvoimapulan helpottamiseksi ja osaamispääoman kasvattamiseksi kouluttamalla satoja uusia pilviosaajia.

PC-pelaaminen on varustelukilpailua. Omistautuneimmat harrastajat näkevät paljon vaivaa leikatakseen millisekunteja siitä viiveestä, joilla pelihahmonsa mäiskivät vastustajia ruudulla. Tällä hetkellä pelaajien kuitenkin kannattaisi hieman odotella. Luvassa on merkittävä parannus ja se tulee jo tänä vuonna.

VTT kehittää kumppaneidensa kanssa puettavia antureita, kuten käyttäjälle lähes huomaamattomia älylaastareita, jotka seuraavat potilaan peruselintoimintoja tauotta ja lähettävät tiedot langattomasti valvontajärjestelmään.

AMD on esitellyt uudet bisneskannettaviin tarkoiteutu mobiiliprosessorinsa. Zen 3 -arkkitehtuuriin perustuvat Ryzen PRO 5000 -sarjan piirit tuovat parhaimmillaan kahdeksan prosessoriydintä tehokkaaseen kannettavaan, ensimmäistä kertaa markkinoilla. Tämä näkyy esimerkiksi nopeampana Excelinä.

Intel on esitellyt 11. sukupolven Core-prosessorinsa pöytäkoneisiin. Rocket Lake S -koodinimellä kehitetyt piirit tuovat paljon lisää pelaajille ja graafikoille. Tarjolla on esimerkiksi tehokkain K-sarja, jonka kellotaajuus voidaan ylikellottaa jopa 5,3 gigahertsiin yhdellä ytimellä tai 4,8 gigahertsiin jokaisella ytimellä.