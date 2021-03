Viime vuosi muutti kaiken eikä paluuta ole

Viime vuoden aikana yritysten liiketoiminta muuttui ja yritykset siirtyivät nopealla vauhdilla digitaaliseen maailmaan. Muutos ei hidastu nyt eikä jatkossa. Päinvastoin se kiihtyy eikä paluuta menneeseen ole, kirjoittaa AWS:n perustaja Werner Vogels.

Koronavuonna 2020 teknologia eri sovelluksineen piti huolen kokouksistamme ja lasten opetuksesta, auttoi ruokahuollossa ja yhteydenpidossa eri puolille maailmaa sekä viihdytti meitä – taas yhden etäkotipäivän jälkeen.

Mitä yritysten tulisi huomioida jatkossa elinvoimaisina pysyäkseen? Mihin alueisiin pitäisi panostaa ja mitkä asiat nousevat keskiöön? Listaan alle kahdeksan ennustetta, joihin itse uskon.

Ensinnäkin dataa tuotetaan kiihtyvään tahtiin. Tuotamme liiketoiminnalle tärkeää, prosessoitavaa dataa nyt tunnissa enemmän kuin sitä tuotettiin koko 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Seuraavan kolmen vuoden aikana tuotamme enemmän dataa kuin viimeisen 30 vuoden aikana yhteensä. Pandemia pakotti hyödyntämään terveydenhuoltoon liittyvää dataa Covid-19-testauksen ja rokotteiden kehityksessä. Valtava määrä dataa pitää kerätä ja prosessoida järkevästi mm. koneoppimisen avulla. Koneoppimista voi hyödyntää lukuisilla eri toimialoilla. Se sulautuu esimerkiksi tehtaiden tuotantolinjoihin ja toisaalta maanviljelyyn. Lähi-Itä ja Afrikka tulevat olemaan edelläkävijöitä maaperän ja kastelun parhaassa mahdollisessa hyödyntämisessä sekä satojen kasvattamisessa ja maanviljelijöiden tuotteistaan saamissa hinnoissa.

Toiseksi pilvipalvelut ovat saatavissa kaikkialla. Yritysten omat datakeskukset hiipuvat taustalle. Pilvisovellukset vauhdittavat laivojen, lentokoneiden, autojen ja kotiemme teknologian tehokkuutta. Pilvipalveluihin pääsee käsiksi maaseudulta, erämaasta ja avaruudesta, ja yhteydet ovat nopeita. Esimerkiksi 5G yltää verkon reunoille, missä todellista tietojenkäsittelyä minimaalisilla vasteajoilla tarvitaan – esimerkiksi itseohjautuvissa autoissa ja pelattaessa, missä pienetkään viiveet eivät ole hyväksyttäviä.

Kolmanneksi myös tapamme viestiä muuttuu: kuvat, videot ja ääni syrjäyttävät tekstin ensisijaisena viestintämuotona. Puheentunnistuksen avulla ihmiset voivat käydä yhä luonnollisempia keskusteluita koneiden ja Alexan kaltaisten avustajien kanssa. Yritysten tulee tarjota asiakkailleen vaihtoehtoja viestintään niin, ettei teksti ole ainoa vaihtoehto.

Neljänneksi uskon, että teknologia muuttaa fyysistä maailmaamme yhtä paljon kuin digitaalista. Olemme oppineet pitämään etäisyyttä toisiimme ja meillä on nyt ollut aikaa miettiä uudelleen, miten asumme ja liikumme. Huomasimme, etteivät vuosikymmeniä tai -satoja sitten suunnitellut toimistot ja asumismuodot vastaa nykyisiin tarpeisiimme. Edistyneellä data-analytiikalla voimme selvittää, miten kaupungit tulisi suunnitella, jotta pysymme terveinä, turvassa ja joissa sosiaalisten etäisyyksien pitäminen on mahdollista ilman totaalista eristäytymistä.

Viides ennuste on, että etäopiskelusta tulee vakituinen osa opiskelua. Teknologialla on ollut valtava rooli lasten opetuksessa pandemian aikana. Opimme etäopiskelun olevan mahdollista ja joillekin se sopii jopa paremmin kuin lähiopetus. Kun erilaisia etäopetus- ja etätyömalleja on runsaasti saatavilla mihin aikaan vuorokaudesta tahansa, lapset voivat opiskella kotona esimerkiksi lievästi sairaana, eivätkä he jää jälkeen opetuksesta. Nettiyhteydellä voi aina opiskella, mikä täydentää fyysistä luokkahuonetta, jonne lapset kuitenkin menevät mielellään.

Kuudenneksi pienet yritykset kiirehtivät pilveen varsinkin Kaakkois-Aasiassa sekä Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa. Massiivisessa muutoksessa pienet yritykset alkavat hyödyntää edistynyttä pilviteknologiaa asiakastyössään. Näemme korkean tason teknologioiden ja palveluntarjoajien määrän räjähdyksen. Osaltaan tämä auttaa pienyrityksiä suoriutumaan kaikesta – chatbotin luomisesta asiakaspalvelussa nopeaan crm-järjestelmän rakentamiseen. Pienyritykset voivat hyötyä edistyksellisistä arkkitehtuureista ja sovelluksista ilman, että niiden tarvitsisi investoida aikaa tai varoja omaan tuotekehitykseen.

Seitsemäs ennusteeni on se, että kvanttiteknologia nousee valokeilaan. Nyt kun markkinoilla on ensimmäisiä Amazon Braketin kaltaisia kvanttiteknologian kehittämiseen ja testaamiseen tarkoitettuja palveluita, yhä useammat voivat rakentaa palveluita ja tuotteita kvanttiteknologian ympärille. Teknologia demokratisoituu, kun se on halpaa ja useimpien saavutettavissa.

Kahdeksantena ennusteena näen avaruusteknologian nousun pitkän hiljaiselon jälkeen edistämään teknologista kehitystä. Esimerkiksi AWS Ground Station -palvelun avulla organisaatiot ja yritykset voivat hallita satelliittiviestintää, käsitellä dataa ja skaalata toimintaansa ilman, että maan pinnalle on tarvetta rakentaa omaa infrastruktuuria sitä varten. Kun avaruuteen pääsee kohtuuhinnalla, pystyvät tutkijat ja yritykset kehittämään uusia innovaatioita, joiden hyödyistä päästään nauttimaan maailman joka kolkassa. Tiedemiehet voivat tutkia jäätiköiden kehitystä, merien tilaa sekä ruoan tuotantoa ja riittävyyttä. Startup-yritykset voivat perustaa uudenlaisia, nopeita ja tietoturvallisia verkkoja avaruuteen. Kun avaruuteen pääsy on kohtuuhintaista ja kaikkien kehittäjien saatavilla, voimme odottaa sieltä maan päälle palaavia innovaatioita. Innovaatioiden avulla kasvamme ja menestymme. Kehitys kiihtyy.