Analog Devices järjesti eilen verkkotapahtuman, jossa asiantuntijat pohtivat avoimien verkkojen eli O-RAN-tekniikan etuja ja haasteita. Haasteita tekniikassa edelleen on, esimerkiksi suorituskyvyn pitää parantua.

> Euroopassa jo kolmanneksi suurimmaksi älypuhelinvalmistajaksi noussut Xiaomi kertoi liikevaihtonsa kasvaneen viime vuonna 31,9 miljardiin euroon, mikä on 19,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Yhtiö teki myös voittoa 1,7 miljardia euroa.

Kun erilaisten IoT-laitteiden määrä kasvaa koko ajan, kiinnostavat laitteiden takana olevat tiedot myös verkkorikollisia koko ajan enemmän. AtlasVPN:n mukaan IoT-haittaohjelmien hyökkäykset lisääntyivät viime vuonna maailmanlaajuisesti 66 prosenttia eli yli 50 miljoonaan hyökkäykseen.

Ohjelmistojen määrä automaatiojärjestelmissä on kasvanut pitkään, mutta kyse on edelleen pitkälti valmistajakohtaisista laiteratkaisuista. Schneider Electric liputtaa avoimen, ohjelmistopohjaisen automaation puolesta.

Kuinka varmistua siitä, että IoT-laitteeseen voi lähettää uuden firmware-päivityksen täysin tietoturvallisesti. Winbond, Nuvoton ja Qinglianyun ovat kehittäneet referanssialustan, jolla täysin turvallinen OTA-päivitys onnisttuu.

Intel on laittanut uuden pääjohtajansa Pat Gelsingerin johdolla tuulemaan. Yhtiö ilmoitti laajentavansa merkittävästi piirin sopimusvalmistustaan ja rakentavansa tätä vartan kaksi uutta tehdasta Arizonan kampukselleen.

Joissakin sovelluksissa tarvitaan muisteja, jotka säilyttävät datan, mutta joissa flash on liian hidas. Infineon on nyt esitellyt toisen sukupolven haihtumattoman SRAM-muistin.

Terveysteknologian kokonaisvienti kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia 2,43 miljardiin euroon vuonna 2020. Kasvu on hieman hiipunut huippuvuossta, mutta ala oli koronavuonnakin edelleen kasvava ja kannattava.

Hasselblad-yhteistyö on se, mistä OnePlussan uutuuksien kohdalla on kohistu. Älypuhelinvalmistajat ovat tehneet kameravalmistajien kanssa jo pitkään yhteistyötä, mutta se vaihtelee lähes pelkästä markkinointitempauksesta oikeaan yhdessä tehtyyn tuotekehitykseen. Näyttää siltä, että OnePlussan ja Hasselbladin yhteistyö on oikeasti merkittävä.

OnePlus lanseerasi tänään uuden 9-sarjan älypuhelimet. Kovin paljon salaisuuksia laitteissa ei enää perustaja Pete Laun ahkeran twiittailun jälkeen ole, mutta yksi asia on selvää: OnePlus hyppää nyt mestaruussarjaan kisaamaan Applen ja Samsungin kanssa premium-puhelimien