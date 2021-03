Tulevaisuuden 5G-antenni voi olla seinässä tapetin alla

KTH:n eli kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun tutkijat Tukholmassa ovat kehittäneet antennitekniikkaa, joka vie 5G-yhteyden piiloon. Antennit voivat pian olla osa olohuoneen seinää tai talon julkisivua.

KTH:n 5G- ja antennimastotutkimuksesta vastaa professori Emil Björnson. Hänen mukaansa neljännen ja viidennen sukupolven matkaviestinverkoissa on eroja. - 4G on "one size fits all" -tyyppinen tekniikka, kun taas 5G on moniulotteinen ratkaisu. Tarvittaessa 5G voi tuottaa sekä suuren datanopeuden että luotettavuuden vakaiden yhteyksien, pienen viiveen ja virrankulutuksen muodossa.

Tämän ansiosta 5G-yhteys voidaan tuoda laitteisiin myös nauhamaisilla antenneilla, jotka voidaan sijoittaa periaatteessa mihin tahansa. - Nykyään tukiasemat ovat suuria, koska ne sijaitsevat niin kaukana matkapuhelimen käyttäjistä. Jos antennit siirretään lähemmäksi matkapuhelimen käyttäjää, kuluu vähemmän energiaa ja enemmän dataa voidaan siirtää nopeammin.

Uusista pienistä mastoista signaali voidaan kohdistaa jokaiseen mobiilikäyttäjään aivan eri tavalla kuin vanhoista tukiasemista. Tätä ei tehdä mekaanisesti, vaan elektronisesti, koska eri antennit lähettävät signaaleja eri aikaviiveillä. Siten signaalit saapuvat samanaikaisesti matkapuhelimen käyttäjälle.

- Jos aiomme edelleen vetää kaapelia eri paikkoihin, emmekö voi samanaikaisesti asentaa useita antenneja, Björnson kysyy. Hänen tiiminsä uudessa projektissa tutkitaan sitä, miten mobiiliyhteys voidaan rakentaa viiden-kuuden vuoden päästä. Idea on rakentaa sisätiloihin enemmän tukiasemia korvaamaan wifireitittimet.

Björnsonin mukaan tämä on hyvä idea, koska wifiä ei ole kehitetty liikkuvuuteen eikä se käsittele käyttäjän liikkumista yhtä hyvin.

Pienten mobiiliantennien kehityksessö Björnson näkee useita mahdollisia tutkimussuuntia. - Kyse on antennien levittämisestä. Nauhat ovat yksi tapa, toinen on joukko antenneja, jotka on asennettu koko julkisivuun. Uusilla geometrisilla muodoilla signaalit on helpompi kohdistaa matkapuhelinkäyttäjiin.

Kuva: KTH, Anna Nilsen