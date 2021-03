Suomalainen Bluetooth-kaiutin oli jumissa Suezin kanavassa

Kuopiolainen Northern Pails esitteli pari vuotta sitten mullistavan Bluetooth-kaiuttimen, joka ensimmäisenä maailmassa kestää kuumaa, kylmää ja kosteutta. Nyt yritys kertoo, että sen kaiutinlasti oli jumissa Suezin kanavaan juuttuneessa laivassa.

Onneksi viimeisimpien tietojen mukaan Ever Given -rahtialus on saatu irrotettua ja satojen alusten jumiutuminen Persianlahdelle pääsee purkautumaan. Tiettävästi vaikutukset näkyvät Suomenkin tuonnissa vielä kuukausien ajan.

ZONE-kaiuttimet lähtivät matkaan Kaukoidässä sijaitsevalta tehtaalta maaliskuun alussa, ja niiden oli määrä saapua Shenzhenistä Rotterdamin sataman kautta Suomeen huhtikuun alkupuolella. Lastin saapuminen Suomeen viivästyy nyt pahimmillaan muutamalla kuukaudella.

– Kyseessä on kymmenien tuhansien eurojen arvoinen lasti Suomessa kehitettyjä kaiuttimia, jotka ovat menossa niiden ennakkotilaajille eri puolille maata. Onneksemme lastin ensimmäinen osa lähti tehtaalta paria viikkoa aiemmin ja on jo matkalla Rotterdamin satamasta Suomeen, kertoo Northern Pails Oy:n tiedottaja Tomi Lindblom.

Suezin kanavaan jumiutuneet patentoidut ja mallisuojatut ZONE-kaiuttimet on kehitetty Suomessa. Kyseinen tuote on maailman ainoa kuumaa, kylmää ja kosteutta kestävä langaton hifi-kaiutin. ZONEn tuotanto alkoi vuoden alussa, ja maahamme tuolloin saapunut ensimmäinen tuotantoerä myytiin loppuun jo ennakkoon.

– Ennakkotilaukset ovat ylittäneet kaikki odotuksemme. Langattomien kaiuttimien kysyntä on suorastaan räjähtänyt käsiin parin viime vuoden aikana. Markkinoilla on sen vuoksi suurta kiinnostusta ja kysyntää kaikille alan uusille keksinnöille. ZONE on lisäksi suunniteltu ajatellen kestävää kehitystä, sillä sen rakenne on modulaarinen, ja osat ovat tarvittaessa helposti vaihdettavissa, kertoo ZONEn pääsuunnittelija Jarno Voutilainen.