Aktiiviantenni kasvattaa RF-piirien myyntiä

Mobiiliverkkojen RF-piirien myynti kasvaa yli 4,2 miljardiin dollariin vuonna 2023. Kasvua selittää erityisesti aktiiviantennien yleistyminen 5G-verkkojen rakentamisen kiihtyessä, kertoo Yole Developpement ennusteessaan. RF-piirien ykkösvalmistajia ovat NXP, Qorvo ja Sumitomo Electric Device Innovation.

5G:n myötä tukiasema muuttuu toisenlaiseksi järjestelmäksi. RF-ketjujen lukumäärä ja niiden tehotaso kasvaa. Aikaisemmissa radiopään passiiviantenneissa, jossa on jopa neljä riippumatonta signaalipolkua, vahvistus oli keskimäärin noin 0 wattia. Aktiivisten antennien kanssa käytetään jopa 64 erillistä radiotaajuutta ja siten 64 eri antennia, joiden tehotaso on alle 5 wattia.

Yolen mukaan tarve on aktiiviantennien myötä kasvanut tehovahvistimissa, esiajureissa ja -kytkimissä. Varsinainen tehovahvistin ei enää ole aina suurin teholtaan. Lisätarvetta on tuonut taajuusalueiden laajentuminen yli 3 gigahertsin alueelle ja millimetriaaltoihin. sekä lle sekä yleisvahvistukselle, on kerrottu tekijä 16 joissakin tapauksissa.

Toinen iso muuto koskee tehokomponenttien materiaaleja. GaN eli galliumnitridi on nousemassa LDMOSin rinnalle. Pienitehoisessa vahvistamisessa piipohjaiset komponentit ovat tulossa GaAs:n rinnalle. Myös BAW-suodattimien käyttö vastaanotetussa signaalissa yleistyy.

Yole ennustaa, että aktiiviantennien käyttö saavuttaa huippunsa vuonna 2023. Sen jälkeen radioasennusten painpiste siirtyy hitaasti käyttöönotosta päivityksiin, mikä vähentää tarvittavien uusien komponenttien määrää.